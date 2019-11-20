Ahmet Kutucu, dünya devlerinin radarına girdi

Futbol hayatını Schalke 04'te sürdüren ve ay-yıldızlı formayı seçtiği için Alman Futbol Federasyonu'nun 'Bu tercihi kariyerini ve geleceğini olumsuz etkileyebilir' tehdidi savurduğu Ahmed Kutucu'nun önü açık.

19 yaşındaki forveti, İspanyolların iki dev ekibi Real Madrid ve Barcelona takibe aldı. Schalke 04 de sözleşmesi 2022'de bitecek olan genç yıldızından yüksek bir bonservis kazanma ihtimalinin mutluluğunu yaşıyor.

(Sabah)