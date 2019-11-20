Ahmet Kutucu, dünya devlerinin radarına girdi
İspanya La Liga’nın iki devi Real Madrid ve Barcelona, milli futbolcumuz Ahmed Kutucu’yu takibe aldı.
Futbol hayatını Schalke 04'te sürdüren ve ay-yıldızlı formayı seçtiği için Alman Futbol Federasyonu'nun 'Bu tercihi kariyerini ve geleceğini olumsuz etkileyebilir' tehdidi savurduğu Ahmed Kutucu'nun önü açık.
19 yaşındaki forveti, İspanyolların iki dev ekibi Real Madrid ve Barcelona takibe aldı. Schalke 04 de sözleşmesi 2022'de bitecek olan genç yıldızından yüksek bir bonservis kazanma ihtimalinin mutluluğunu yaşıyor.
(Sabah)
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.