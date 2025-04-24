Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde Trabzonspor ile Göztepe, Papaara Park Stadı'nda karşı karşıya geldi.
Karşılaşma öncesi seremonide yapılan anlamlı hareket dikkat çekti. Bordo mavili minik taraftarlar geçtiğimiz günlerde cinayete kurban giden 14 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi'yi anmak için gözlerinin altına siyah boya sürerek sahaya çıktı.
Mattia Ahmet Minguzzi, Trabzonspor taraftarıydı.
İşte o görüntüler...
TRABZONSPOR'UN PAYLAŞIMI
Unutulmayacak gözündeki ������.— Trabzonspor (@Trabzonspor) April 24, 2025
Unutulmayacak ismi.
Unutulmayacak Ahmet Minguzzi �� pic.twitter.com/8srSCwHyE7