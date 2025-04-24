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Spor

Mattia Ahmet Minguzzi unutulmadı! Trabzonspor-Göztepe maçında anlamlı hareket

Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde Trabzonspor ile Göztepe karşı karşıya geldi. Karşılaşma öncesi seremonide bordo mavili minik taraftarlar geçtiğimiz günlerde hayata veda eden Mattia Ahmet Manguzzi'yi anmak için göz altlarına siyah boya sürerek sahaya çıktı.

Haber Merkezi24 Nisan 2025 Perşembe 20:56 - Güncelleme:
Mattia Ahmet Minguzzi unutulmadı! Trabzonspor-Göztepe maçında anlamlı hareket
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Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde Trabzonspor ile Göztepe, Papaara Park Stadı'nda karşı karşıya geldi.

Karşılaşma öncesi seremonide yapılan anlamlı hareket dikkat çekti. Bordo mavili minik taraftarlar geçtiğimiz günlerde cinayete kurban giden 14 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi'yi anmak için gözlerinin altına siyah boya sürerek sahaya çıktı.

Mattia Ahmet Minguzzi, Trabzonspor taraftarıydı.

İşte o görüntüler...

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