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Spor

Ahmet Nur Çebi: 1-2 takımımız ayağa kalkana kadar ligde olmayacak

Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, depremde zarar gören futbol kulüplerinin durumuna dair açıklamalarda bulundu.

10 Şubat 2023 Cuma 16:46 - Güncelleme:
Ahmet Nur Çebi: 1-2 takımımız ayağa kalkana kadar ligde olmayacak
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Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, gündeme dair açıklamalarda bulundu;

MNG Kargo'dan aldığımız çok büyük bir uçak ile 11-12 tırlık bir malzeme gönderdik. Adana, Adıyaman, İskenderun gibi yerlerde olan derneklerimiz maddi ve manevi destek oluyorlar.

İnsanların oraya gitmek istediğini biliyorum ama Annelerimiz 'Temizlik yaparken ayağımın altında dolaşma' der. Ortalığın sakinleştiği zaman oraya gitmek gerektiğini söylüyorum. Pek bir yarar sağlamaktan çok çok zarar da verebiliyorlar.

İhtiyaç sahiplerini tespit ederken malzemelerin gönderilmesi gerekiyor. Konteynırlar, sıhhi tuvaletler, ısıtıcı yatak gibi malzemeler gerekiyor. Artık öncelikler değişmeye başladı

Demir çelik gibi firmaların hepsi denetlenerek fabrikalardan çıkıyor. Bunların inşaatlarda nasıl kullanıldığı önemli. Deprem bölgesinde yapılacak inşaatların artık dikkatli bir şekilde yapılması gerekiyor.

1-2 takımımız ayağa kalkana kadar ligde olmayacak. Onların ligden düşmemesi konusunda mutabık kaldık. Kimisi diyor ki bu saatten sonra oynanacak maçların hükmen oynanması istemiyor. Bana göre mantıklı olan tüm maçların hiç oynanmamış olması gerekiyor.

Antep ile deplasmanda oynamış bir takım ile kendi evinde oynamış başka bir takımın sonuçlarının adil olabileceğini düşünür müsünüz? Bence hayır. Bu durumda biraz ayrışıyoruz. Nasıl çıkacağız bilmiyorum. Bazı takımların işine gelmiyorsa sineye çeksinler.

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