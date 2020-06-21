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Spor

Ahmet Nur Çebi: ''Beşiktaş daha iyi olmalı''

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Denizlispor'u deplasmanda 5-1 gibi farklı bir skorla geçtikleri maç sonrasında 'oyundan memnun olmadığını' söyledi.

21 Haziran 2020 Pazar 00:46 - Güncelleme: 21 Haziran 2020 Pazar 00:46
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Daha iyi olmaları gerektiğini kaydeden Başkan Ahmet Nur Çebi, "Farklı galibiyete rağmen daha rahat bir oyun sergilemeleri gerektiğini yineledi.  Çebi, "Bilemiyorum, belki de seyirci olmadığı için. İstediğimi alamadım. Daha iyi olması lazım. Çok daha rahat bir maç oynamamız gerekiyordu. Gol atmanız tek başına önemli değil. Sahada taktik ve teknik olarak futbolcularınızın daha güçlü olduğu, atak yaptığı bir düzen güzel olurdu. Üçüncü golden sonra Denizlispor'un demoralize olması sonucunda, üstün geldik." değerlendirmesinde bulundu.

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