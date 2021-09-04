4 Eylül 2021 Cumartesi 15:01 - Güncelleme: 4 Eylül 2021 Cumartesi 15:17

Beşiktaş Kulübünün 2021 yılı 2. Olağan Divan Kurulu Toplantısı sona erdi. Vodafone Park'ta gerçekleştirilen toplantıda konuşan Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi siyah beyazlı kulübün gündemine dair çarpıcı sözler sarf etti. İşte Başkan Çebi'nin açıklamaları...

"BEŞİKTAŞ İÇİN GEREKİRSE HAPİS YATARIM"

"Kolumuz kırıldı, acıya sızıya rağmen yine Beşiktaş'a hizmet ettik. Sağlığımı, sıhhatimi ve hayatımı Beşiktaş için ortaya koydum. Hayatımı Beşiktaş için ortaya koydum ve koymaya devam edeceğim. Son 10 yıllık raporu genel kurulda paylaşacağız. Genel kurul ne isterse yapılır. Beşiktaş için gerekirse hapis yatarım"

"TÜZÜK YENİ BAŞTAN YAPILACAK"

"Ben bütün Beşiktaş taraftarlarına en geç 2 gün içinde cevap veriyorum çünkü bu benim vazifem. Beni ister sevsinler, ister sevmesinler. Tüzük yeni baştan yapacak. Bir kere yapalım, temiz yapalım istiyoruz. Biz 2 yıldır eski yönetim hakkında konuşmuyoruz. Yine birileri çıktı konuşuyor. Neden çıktılar bilmiyorum."

SERGEN YALÇIN'IN HAREKETLERİNİ GÜNDEME GETİREN UILENBERG'E SERT TEPKİ!

"MHK Danışmanı Uilenberg, Sergen hocamızın hareketlerini gündeme getirmeye çalışmış! Gitsin Almanya'da konuşsun bakalım, sana bunu yaptırıyorlar mı? MHK'ye sesleniyorum, böyle isim vererek açıklama yapamazsınız. İkaz ediyorum, bir kere daha yaparsanız, bu şekilde cevap vermeyeceğiz. Niyetleri belli, hakemleri baskı altına almak. Geçen sene de yaptılar, başaramadılar. Yine başaramayacaklar."

"DURUMU GÖRDÜNÜZ VE VINLADINIZ"

"110 milyon TL cebimden koydum, 650 milyon TL de ailemin geleceğini ortaya koydum! Bunların hepsini Beşiktaş için yaptım. Kimse sizin altınızı oymadı, siz durumu gördünüz ve vınladınız"

"ÖNCE BİR UTAN!"

"Bütçeniz 65 milyon avro, limitiniz 30 milyon avro. Hala gönderemediğimiz futbolcularımız var. Adamın maliyeti 20 milyon avro olmuş, 'Gideceğim.' diyor, son gün gitmiyor. Sen buradan 4 milyon avro maaş alırken sana birisi 400 bin avro veriyor. Önce bir utan."

"YİNE ŞAMPİYON OLACAĞIZ"

"Biz yine şampiyon olacağız. O gün söylediğimde de kimse inanmadı. Bu seneki kadroyu farklı yaptık. Ben kaybetsem, burada duramazdım. Eski yönetim hiç durmadı, hep saldırıyor. Bu kulüpte, bu tür bir şey hiçbir yönetime yapılmadı."

"ABDULLAH AVCI 'İŞ BULUNCA PARAMI ALMAM' DEDİ"

"Abdullah Avcı Bey kusura bakmasın, açıklama yapmak zorundayım. Eski yönetim önümüze getiriyor, anlatmam gerekiyor. Takım kötü gidince Abdullah Avcı'nın yanına gittim sıkıntıyı sordum 'Burada eskiler var, abiler var, burayı karıştırıyorlar. Benim enerjim bitti' dedi. 'O zaman ayrılalım' dedim. 'Siz gönderin, Türkiye'nin en büyük hocalarından biriyim, iş bulana kadar paramı alırım sonrasını almam' dedi. Büyük hocaysanız, bir takıma gidersiniz ve bu yükten kurtuluruz' dedik. Sonrasında defalarca aradım, geliyorum dedi gelmedi. Avukatını yönlendirdi. Ben kulüp başkanıyım ya! Benimle neden konuşmuyorsun?"

"BAŞKA TAKIMA 800 BİN AVROYA İMZA ATTI"

"Sen 12 milyon alırken, benim hocam o sezonun kalanında 2 milyona, sonraki sene de 6 milyona imza attı. İşte Beşiktaş'ın çocuğu. 1,8 milyon avrodan 12 milyon TL ile sözleşme yaptınız çıkış maddesi yok. Aynı hoca başka takıma 800 bin euroya imza attı."