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Ahmet Nur Çebi Beşiktaş'a huzur getirdi

Beşiktaş’ın başkanlık seçiminden sonra saha sonuçları tersine döndü. Yapılan ödemelerle birlikte hem futbol takımında hem de tesislerde huzur sağlandı. Bunlar da başarıyı getirdi.

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AKŞAM
 
LİGE bu sezon çok kötü bir başlangıç yapan ve 19 Ekim tarihine kadar çıktığı 8 lig maçında yalnızca 9 puan toplayan Beşiktaş’ta 20 Ekim’de yapılan olağanüstü seçimli genel kurulun ardından rüzgar tersine döndü. Siyah-Beyazlılar, bu ziyaretin ardından ligde önce derbide karşılaştıkları Galatasaray maçını kazandı, ardından ilk deplasman galibiyetine Antalya’da imza attı. İlk 8 haftada 9 puan toplayan Kara Kartal, son 2 maçta aldığı 6 puanla şampiyonluk yolunda kritik virajı döndü. Çebi’nin göreve gelmesinin ardından Kartal’da acil ödemelerin tamamı yapıldı. 105 milyon TL ödediklerini ifade eden Beşiktaş Başkanı, 4 aydır maaş alamayan personelin ödemelerine de başladı. Kulüp personeline ilk ödemesini yapan Çebi yönetimi, kalan bakiyeleri de kasım ayı içerisinde kapatmayı planlıyor. Futbolculara ve kulüp personeline yapılan ödemeler, kulüpte ve takımda yüzleri güldürürken, Beşiktaş’ın bu sezon ilk kez üst üste 2 galibiyet alarak yarışa dahil olması da Çebi’yi memnun etti.

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