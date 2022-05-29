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Spor

Ahmet Nur Çebi: Beşiktaş'ın sahibi genel kuruldur

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, gerçekleştirilen seçimde çıkan karar ne olursa olsun kendisi ve yönetim kurulunun verilecek her karara saygı duyacağını söyledi.

IHA29 Mayıs 2022 Pazar 11:33 - Güncelleme:
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Beşiktaş Akatlar Spor ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen Olağan Seçimli Genel Kurul'da Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, oy verme işlemi öncesinde genel kurula seslendi.

Kendileri için yorucu bir gün olacağını ifade eden Çebi, "Ama buraya gelip Beşiktaş için emek verenlere canı gönülden teşekkür ediyorum. Dün söyleyeceklerimi söyledim. Bundan sonra ekleyecek bir şey yok. Biz geldiğimizde icraatları önünüze sunduk. Takdir ve değerlendirme genel kurulun. Beşiktaş'ın sahibi genel kuruldur. Verecekleri karara her şekilde saygı duyacağız. Aday çıkan kardeşimiz Fuat Çimen'e de canı gönülden başarılar diliyorum" dedi

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