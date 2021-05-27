27 Mayıs 2021 Perşembe 20:32 - Güncelleme: 27 Mayıs 2021 Perşembe 20:32

Süper Lig'de sezonu lig ve kupa şampiyonluklarıyla tamamlayan Beşiktaş'ta başkan Ahmet Nur Çebi, A Spor'a konuştu.

İşte Ahmet Nur Çebi'nin sözleri;

Şampiyon olacağınızdan %100 emin olamazsınız ama çok inançlıydım. Kadın takımımızın da bizi mutlu etmesinden dolayı çok sevinçliyim.

ZOR ANLAR GEÇİRDİK



Motivasyonu kaybettiğimiz maçlar oldu, zor anlar geçirdik, zaman zaman 'Acaba mı' diye insanın aklından geçiyor ama çok çabuk unutuyoruz onları

ŞAMPİYONU ALKIŞLARIM

Şampiyonu tabii ki alkışlarım. Ben verdiğim emeği biliyorum, karşı taraf da şampiyon olursa alkışlamamak kendimize ihanet olur."

KÖTÜ NİYETLE SÖYLEMEDİM



Galatasaraylılar da biliyordur benim artniyetli olmadığımı, onu motivasyon olarak kullanmak istediler ki farklı bir yerde kullanıldı. Galatasaray takımını övdükten sonra neden böyle yıkıcı bir şey söyleyeyim ki? Kötü niyetle söylemedim.

SERGEN YALÇIN'DA HEMFİKİRDİK

Sergen hoca, futbolculuk döneminde de çok sevdiğim bir Beşiktaşlı idi. Tabii ki birçok isim konuşuldu ama hepimiz sayın Sergen Yalçın'la ilgili hemfikir olarak yola çıktık. Yönetim kurulu olarak ortak akılla hareket ettik.

KOLAY BİR ŞEY DEĞİL

Maç ve kupa kazanmak çok kolay bir şey değil. Bu kupaların Beşiktaş tarihinde çok büyük önemi vardır. Hem pandemi hem de pandemiden önce geldiğimizde, içinde sıkıntılar olan bir kulübün bu kupaları müzeye getirmesini tarih yazacaktır

EN MUTLU OLDUĞUMUZ MAÇ...

En mutsuz eden maç, Karagümrük maçı. En mutlu olduğumuz maç da, Fenerbahçe'yi 10 kişiyle 4-3 mağlup ettiğimiz maç."

TARAFTARIMA SÖYLEMEK İSTİYORUM

Kendimi baskı altında hissederek transferler yapmayacağımı taraftarıma söylemek istiyorum.

BUNLAR OLMAZSA BAŞKALARI OLACAK

Ghezzal, evrakları son saniyede yetiştirilmiş bir futbolcumuzdur. Nelerle konuştuk, olmadı, en son önümüze o geldi ve oldu. Sonuç olarak şampiyonlukta çok katkı verdi. Onu örnek alalım, onu hatırlayalım, bunlar olmazsa başkaları olacaktır.

Kiralık oyuncularla ilgili görüşmelerimiz devam ediyor. Ghezzal ve Rosier bizim için değerli oyuncular.

HUZURLU VE SAĞLIKLI ÇALIŞIRIM

Çok uğraşanlar var. 'Yöneticilerin içinde hocayla çalışmak istemeyenler mi var' söylemleri falan, başarımızı kıskananların hocamızla ilişkilerimizi zedemeleye çalışarak yola çıkıp yaptığı işlerdir. Ben hocayla huzurlu ve sağlıklı çalışırım.

TEKLİFLER VAR

Ersin'e var, Rıdvan'a var, Larin'e var... Futbolculara talep var. Çocuklar önce bize lazım, biz önce işimizi görelim, sonra değerlendiririz. Biz önce kadromuzu kuralım, sonra bakacağız. Önce alalım, varsa imkanımız satıp, Beşiktaş'a gelir sağlayalım. Planımız bu

TRANSFER LİSTELERİ VAR

Transfer listeleri var, isimler var. 1 yıl boyunca araştırılan, bulunan isimler var. Hepsini 1-2 hafta sonra gündeme alacağız çünkü TFF, bu seneki limitleri açıklamadı. Onu bilmeden nereye gideceğim ben?

ABOUBAKAR AÇIKLAMASI

Aboubakar ile görüşmelerimiz devam ediyor. Çok uygun sözleşmesi vardı, başarı karşılığında biraz değiştirilmesi gerekiyordu ama biraz. Kantarın topuzunu kaçırmaya gerek yok. 30 maç oynayamamasının nedeni doktorların MR'larına göre sakatlıktan kaynaklanıyor.