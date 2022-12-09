Ahmet Nur Çebi: Caner için ne yok diyebilirim, ne var diyebilirim. Şu an için bir şey söyleyemem

Spor Toto Süper Lig'e verilen arada hazırlıklarını Antalya'da sürdüren Beşiktaş'ta başkan Ahmet Nur Çebi basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Transfer çalışmaları hakkında da bilgi veren Ahmet Nur Çebi, "Çok net bir şekilde şunu söylemek istiyorum. Sakatlıklardan dolayı, eksikliklerden dolayı bir şey yapılması gerekiyorsa bunun yapaılacağı yer ocak ayı transfer dönemidir. Hocamızla 6 hafta daha süre olduğu ve bu sürecin sonunda değerlendirme yapılmasına karar verdik. 6 maçı görmeden karar vermeyeceğiz. " yorumunda bulundu.

Yabancı kuralıyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Çebi, "Sezon başlamadan 9+2 şeklinde devam edilmesi gerektiğini belirtitk. Federasyonun aldığı karara yönelik transferlerimizi yaptık. 6 ay sonra değiştirdim, şimdi serbest denirse benim kayıplarımı kimin karşılaşayacağını sormam lazım. Gerçeği söyleyeyim, Avrupa'daki futbol takımlarıyla mücadele etmek isteyeceksiniz, futbolcunuzun Avrupa'dan futbolcularla rekabet etmesini engelleyeceksiniz. Burada bir çelişki var. Bırakın bizim futbolcularımız koyulan kuralla forma bulmasınlar, kendi bileklerinin haklarıyla formayı alsınlar. İçinde bulunduğumuz durum nedeniyle zararın temin edilmesini de doğru buluyorum. Futbolcularımızın kimseden eksik olduğunu düşünmüyorum." dedi.

Kulüplerin oyunculara çok yüksek ücretler ödediğini belirten Çebi, "Futbolun ekonomisi her kulüp için zor. Her kulübün kendi içerisindeki durumu çözebilmesi için farklı yolu var. Hepsinin tek bir yolu var. Kulüplerin oyunculara harcadığı ücretlerin çok olduğunu biliyoruz. Bunun düşmesi gerekiyor. Ya genç yaşta oyuncu bulacaksınız ya da altyapıya önem vereceksiniz. Genç oyuncların geldiği ve gittiği, altyapıdan gelenlerin ekonomiye katkı vereceğini düşünenlerdenim." ifadelerini kullandı.

Fatih Karagümrük'ten ayrılan Caner Erkin'le ilgili Ahmet Nur Çebi, "Caner benim çok sevdiğim bir oyuncudur. Bizim de formamızı giydi. Şartlar nasıl olur bakacağız. O gün, ona ihtiyaç var mı? Buna bakacağız. Caner için ne yok diyebilirim, ne var diyebilirim.Şu an için bir şey söyleyemem. Şu anda gündemimizde Caner Erkin yok." dedi.