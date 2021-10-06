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  • Ahmet Nur Çebi, Cenk Tosun ve Kaan Ayhan'ı resmen açıkladı ''Oyuncu istiyor, biz istiyoruz''
Spor

Ahmet Nur Çebi, Cenk Tosun ve Kaan Ayhan'ı resmen açıkladı ''Oyuncu istiyor, biz istiyoruz''

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, TRT Spor'da canlı yayında açıklamalarda bulundu. Çebi, Cenk Tosun ve Kaan Ayhan'ı almak istediklerini belirtirken, 'Cenk Tosun'a benim sözüm var. Para kazandırmış bir futbolcudur kulübümüze.' ifadelerini kullandı.

6 Ekim 2021 Çarşamba 22:30 - Güncelleme: 6 Ekim 2021 Çarşamba 22:30
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Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, TRT Spor'da canlı yayında açıklamalarda bulundu. Çebi, Kaan Ayhan ve Cenk Tosun'u kadrolarına katmak istediklerini söyledi.

CENK TOSUN'U ALACAĞIZ

Sezon sonunda Everton ile sözleşmesi bitecek Cenk Tosun'u istediklerini söyleyen Ahmet Nur Çebi "Cenk Tosun'a benim sözüm var. Para kazandırmış bir futbolcudur kulübümüze. Talihsiz bir sakatlık geçirdi. Temenni ediyorum iyi şekilde çok çabuk döner. Ona sözümüz var, istediğinde top koşturabilir. Kaan Ayhan için de ocak ayı geldiğinde yollara düşeceğiz. Yaparsak 2 transfer yapacağız. Cenk ve Kaan olacak bunlar. Cenk Tosun mayıs ayında da olabilir. Sözleşmesi bitiyor." dedi.

KAAN AYHAN'I ÇOK İSTİYORUZ

Bonservisi Sassuolo'da olan Kaan Ayhan için de açıklama yapan Ahmet Nur Çebi "Kaan Ayhan'ın kapısını çalacağız bıkmadan usanmadan. Bunu dedik diye başkaları da çalmak ister. Oyuncu istiyor, biz istiyoruz. Kumaşı iyi de bir futbolcu, inşallah olur." ifadelerini kullandı.

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