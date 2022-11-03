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Spor

Ahmet Nur Çebi derbi öncesi futbolcularla yemekte buluştu

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Galatasaray ile cumartesi günü oynanacak derbi maç öncesinde futbol takımıyla yemekte bir araya geldi.

DHA3 Kasım 2022 Perşembe 17:42 - Güncelleme:
Ahmet Nur Çebi derbi öncesi futbolcularla yemekte buluştu
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Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 13'üncü haftasında derbi maçta cumartesi günü Galatasaray'a konuk olacak. Siyah-beyazlı ekipte başkan Ahmet Nur Çebi, hafta sonu oynanacak mücadele öncesinde futbol takımıyla yemekte bir araya geldi. Asbaşkan Emre Kocadağ, sportif direktör Ceyhun Kazancı'nın da katıldığı yemekte; teknik direktör Şenol Güneş, teknik ekip ve futbolcular yer aldılar.

Başkan Cebi, Galatasaray derbisi öncesinde oyuncularına başarılar dilerken; teknik direktör Şenol Güneş ile birlikte kongre üyesi olan futbolcular Necip Uysal ve Cenk Tosun'a üyelik kartlarını verdi.

Öte yandan yemek organizasyonu fizyoterapist Cumhur Erol ve malzeme sorumlusu Erdal Erdem'in doğum günlerinin kutlanmasının ardından hatıra fotoğrafı çekilmesiyle sona erdi.

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