Ahmet Nur Çebi: Kadın futbolunun gelişmesi için var olmaya devam edeceğiz

06 Mayıs 2021 Perşembe 01:03 - Güncelleme: 06 Mayıs 2021 Perşembe 01:03

Ahmet Nur Çebi yaptığı açıklamada, bugün Süperlig Kulüpleri içerisinde tek kadın futbol takımı olan Beşiktaş Vodafone Kadın Futbol takımının, Kadınlar Futbol 1. Ligi Sağlık Çalışanları Sezonunu şampiyon olarak tamamlamasının mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

Bu gururu tüm Beşiktaşlılara yaşatan takımın idari ve teknik heyetiyle tüm kadın futbolcuları yürekten tebrik eden Çebi, şunları kaydetti:

"Tüm liglerde dördüncü, 1. Lig'de ikinci şampiyonluğu kazanarak Beşiktaşlılara bu büyük mutluluğu yaşattıkları için Beşiktaş Vodafone Kadın Futbol Takımımıza ayrıca teşekkür ediyorum. Takımıza isim ve forma sponsoru olan Vodafone'a da kadın futboluna verdikleri destekten dolayı müteşekkirim. Ülkemizde kadın futbolunun gelişmesi için Beşiktaş JK olarak takımımızla var olmaya devam edeceğiz. Kadın sporcularımızın nice başarılarıyla gururlanacağımız bir gelecek diliyorum."

"CİNSİYETÇİ YAPININ DEĞİŞMESİ GEREKİYOR"



Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Meltem Bakiler Şahin de tüm spor branşlarında olduğu gibi futbolda da kadınların varlığını desteklemek gerektiğini belirtti.

"Kadınlar futbol oynayamaz" şeklindeki ön yargının yıllarca kadınları futboldan uzak uttuğunu aktaran Şahin, şu değerlendirmede bulundu:

"Toplumda yerleşik olan ve spora da yansıyan bu cinsiyetçi yapının değişmesi gerekiyor. Toplumun genelinde erkeklere biçilmiş rol tanımlarında kadınların da yerinin olduğuna ve bunun cesaretle ön plana çıkarılması gerektiğine yürekten inanıyoruz. Bu inançla, futbolda 'Ben varım' diyen Beşiktaşlı kadın sporcuları destekliyor ve takımımıza hem isim hem de göğüs sponsoru olmaktan gurur duyuyoruz."

Başarılı bir mücadele sergileyerek şampiyonluğu kucaklayan Beşiktaş Vodafone Kadın Futbol Takımı'nı yürekten kutladığını belirten Şahin, kendileriyle gurur duyduklarını ifade etti. Şahin, kadın futboluna desteklerini sürdürülebilir bir yapıda devam ettirmek istediklerini bildirdi.

Kadın futbolunu destekleyen Vodafone, kurulduğu günden bu yana destek verdiği Beşiktaş Vodafone Kadın Futbol Takımı'na bu yıl göğüs sponsorluğunun yanı sıra isim sponsoru da oldu. Beşiktaş Vodafone Kadın Futbol Takımı'nın geçen yıl Vodafone Park'ta Atletico Madrid Kadın Futbol Takımı ile oynadığı Vodafone Kupası 33 bin izleyiciyle tribün rekoru kırmış ve Türkiye'de bir kadın futbol maçında en fazla taraftarın bulunduğu müsabaka olmuştu.