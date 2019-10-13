Beşiktaş'ta kongre sürecindeki adaylar çalışmalarına tüm hızıyla başladı. Siyah-beyazlılarda yapılacak kongrenin güçlü isimlerinden Ahmet Nur Çebi, kurmaylarıyla birlikte ekonomi konuları üzerine sıkı çalışma içerisine girdi.

Mesainin büyük bölümünü kulübün ödemeleri ve gelecek mali planlamaları üzerine harcayan Çebi, takımla ilgili konuları ise şu an için ikinci planda tutuyor.

Çarşamba günü basınla bir araya gelecek olan Ahmet Nur Çebi'nin burada tüm konulara açıklık getireceği, projelerini anlatacağı ifade edildi.