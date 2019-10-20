Ahmet Nur Çebi kimdir? Ahmet Nur Çebi nereli, kaç yaşında?
Beşiktaş'ta yeni başkan ve yönetim kurulunun belirleneceği olağanüstü seçimli genel kurul bugün gerçekleştirilecek. Siyah-Beyazlılar’ın yeni başkanı bugün belli olacak. Ahmet Nur Çebi, Serdal Adalı ve Hürser Tekinoktay’ın yarışacağı olağanüstü seçimli genel kurul toplantısı saat 10.30’da başladı. Kulübün 34’üncü başkanının belirleneceği Seçimde 10 bin Beşiktaşlı üyenin oy kullanması bekleniyor. Ahmet Nur Çebi kimdir? Ahmet Nur Çebi nereli, kaç yaşında? gibi soruların yanıtları da merak konusu oldu. Ahmet Nur Çebi hakkında merak edilenlerin tümüne haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz. İşte tüm detaylar..
Ahmet Nur Çebi kimdir? Ahmet Nur Çebi nereli, kaç yaşında? gibi soruların yanıtları merak ediliyor. Siyah-Beyazlılar’ın yeni başkanı bugün belli olacak. Ahmet Nur Çebi, Serdal Adalı ve Hürser Tekinoktay’ın yarışacağı olağanüstü seçimli genel kurul toplantısı saat 10.30’da başladı. 1959 Trabzon doğumlu olan Ahmet Nur Çebi, 1978 TED Karabük Kolejinde liseyi bitirerek, 1983 Marmara Üniversitesi Ekonomi Fakültesinden mezun oldu. Ahmet Nur Çebi'nin hayatı hakkında merak edilenlerin tümüne haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz. İşte Ahmet Nur Çebi hakkında tüm merak edilenler..
AHMET NUR ÇEBİ KİMDİR?
1959 Trabzon doğumlu olan Ahmet Nur Çebi, 1978 TED Karabük Kolejinde liseyi bitirerek, 1983 Marmara Üniversitesi Ekonomi Fakültesinden mezun oldu.
Türkiye Karabük Demir Çelik İşletmeleri Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı ve Haddeciler Derneği Başkanlığı yapmıştır. Halen Demir Çelik Üreticiler Derneği Yönetim Kurulu Üyesi olarak Demir çelik sektörüne hizmet vermektedir.
Kurulmasında etkin olarak görev aldığı Çebi Derneğine ve Çebi Vakfına Başkanlık yapmıştır. Galata Spor ve Kartal Spor Kulüplerinde başkan ve başkan yardımcılığı görevlerini yürütmüş ve Karabük Spor 'a Yönetim danışmanlığı yapmıştır.
Bu arada armatörülük ile ilgili büyük bir yatırımlar yaptı.
Ahmet Nur Çebi , 1986 yılında Berna Çebi ile evlendi.Elgiz Nur (1988) , Mina nur (1993) , Yaşar Kaptan (1995) , adlarında 3 çocuğu vardır.
Ahmet Nur Çebi , 2012 yılından itibaren Fikret Orman başkanlığında taraftarı olduğu Beşiktaş Jimnastik kulübünde 2. Başkanlık görevini yürütüyor.
Ahmet Nur Çebi´nin divan kuruluna sunduğu yönetim kurulu listesi şu şekilde:
Başkan Adayı Ahmet Nur Çebi
YÖNETİM KURULU ÜYELERİ
Adnan Dalgakıran
Emre Kocadağ
Fatih Hakan Avşar
Mesut Urgancılar
Kemal Erdoğan
Enis Ulusoy
Erdal Torunoğulları
Berkan Gocay
YÖNETİM KURULU YEDEK ÜYELERİ
Umut Şenol
Bilgehan Sürmen
Hakan Daltaban
Fırat Fidan
Ali Efe Bezci
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