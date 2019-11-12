Ahmet Nur Çebi: Şampiyonluğun en iddialı takımıyız

Çebi, "Ligde iyi gidiyoruz. Yolumuz uzun ve zor. Beşiktaş, armasının olduğu her yerde şampiyonluğa oynar. Şampiyonluğun en iddialı takımı olduğumuzu söyleyebiliriz" dedi.

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Siyah-Beyazlılar’ın Denizlispor’u 1-0’lık skorla devirdiği mücadelenin ardından açıklamalarda bulundu.

Takımın ligde 3’te 3 yapması sebebiyle oldukça mutlu olduklarını söyleyen Başkan Çebi, milli ara sonrasında yükselişlerini sürdürmeyi hedeflediklerini belirtti.

Çebi, “Göreve gelmemizin ardından Dolmabahçe ile Ümraniye arasında çok sağlam bir köprü kurduk. Teknik direktörümüz Abdullah Avcı ve ekibine desteğimizi verdik. Belli bir planlama çerçevesinde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Ligde iyi gidiyoruz. Ama şimdiden şampiyon olacağız demiyoruz. Şampiyonluğun en iddialı takımı olduğumuzu söyleyebiliriz. Yolumuz uzun ve zor. Beşiktaş, armasının olduğu her yerde şampiyonluğa oynar” ifadelerini kullandı.