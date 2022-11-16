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Spor

Ahmet Nur Çebi, Şehit aileleri ile bir araya geldi

Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, Ankara'dan gelen 17 şehit ailesi ile bir araya geldi.

AA16 Kasım 2022 Çarşamba 18:23 - Güncelleme:
Ahmet Nur Çebi, Şehit aileleri ile bir araya geldi
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Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, Ankara'dan özel davetli olarak gelen 17 şehit ailesi ve çocuklarıyla Vodafone Park'ta bir araya geldi.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, buluşmada kulübün yönetim kurulu üyesi Kemal Erdoğan da yer aldı.

Ahmet Nur Çebi, buluşmayla ilgili yaptığı açıklamada, "Beşiktaş sıcak bir yuvadır. Bu çocuklarımız takım ayırt etmeksizin bize emanet. İhtiyaç duydukları her an yanlarında olacağız." ifadelerini kullandı.

Vodafone Park'ta saha, tribünler ile soyunma odasını gezen şehit aileleriyle tek tek ilgilenen Çebi, çocuklara Beşiktaş forması hediye etti ve onlarla hatıra fotoğrafı çektirdi.

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