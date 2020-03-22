Ahmet Nur Çebi: ''Süper Lig iptal edilebilir''

22 Mart 2020 Pazar 23:05 - Güncelleme: 22 Mart 2020 Pazar 23:05

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Haber Global canlı yayınına katıldı ve ligin iptal edilebileceğini belirtirken, Avrupa'ya gidecek takımlar için sürpriz bir öneriyi gündeme getirdi.

Başkan Çebi, son 5-10 yıldaki UEFA puanlarına göre takımların Avrupa'ya gidebileceğini belirtirken, "Lig iptal edilebilir. UEFA'da son 5,10 yıllık puanlara bakıp Avrupa'ya gidecek takımları gündeme getirirsiniz. Avrupa'dan gelirleri de tüm kulüpler kardeş olarak paylaşabilirler. Birbirimize sahip çıkma, birlik olma günü demiyor muyuz?" ifadelerini kullandı.

SON 5 YILA GÖRE SIRALAMA

27 - Beşiktaş

51 - Fenerbahçe

64 - Galatasaray

71 - Başakşehir

175 -Trabzonspor