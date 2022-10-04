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Spor

Ahmet Nur Çebi: Valerien Ismael'e güvenimiz tamdır

Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, siyah-beyazlı futbol takımının teknik direktörü Valerien Ismael'e güvenlerinin tam olduğunu, bu sezon şampiyon olacaklarına inandığını belirtti.

AA4 Ekim 2022 Salı 16:47 - Güncelleme:
Ahmet Nur Çebi: Valerien Ismael'e güvenimiz tamdır
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Başkan Çebi, siyah-beyazlı kulübün dergisinin ekim sayısında futbol takımına ilişkin değerlendirmede bulundu.

Çok iyi bir takım kurduklarını belirten Ahmet Nur Çebi, "Büyük emek vererek özenle oluşturduğumuz Futbol A Takımı'mızın bu sezon şampiyon olacağına yürekten inanıyoruz. Camiamız bilmelidir ki Beşiktaş'ın çok iyi bir kadrosu ve bu kadronun başarılı olması için de çok iyi bir organizasyonu vardır." ifadelerini kullandı.

Teknik direktör Valerien Ismael'in arkasında olduklarını aktaran Çebi, "Valerien Ismael'e güvenimiz tamdır. Güvenimiz sebepsiz değildir. Teknik direktörümüzün çalışkanlığı, liderlik ruhu ve futbolcularımızla kurduğu iletişim, kendisine güvenmemizin başlıca sebepleridir. Sportif direktörümüz Ceyhun Kazancı ile birlikte teknik direktörümüzün oluşturduğu kadromuzla sezon sonunda şampiyonluğu tüm camia kutlayacağız." şeklinde görüş belirtti.

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