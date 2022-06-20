Ahmet Nur Çebi: Wout Weghorst ile el sıkıştık ama...

Beşiktaş ile elektronik para ve ödeme hizmetleri şirketi Papara arasında 3 yıllığına konç sponsorluğu anlaşması imzalandı. Vodafone Park'taki törene başkan Ahmet Nur Çebi, Genel Sekreter, Sponsorluk ve Pazarlama, İnsan Kaynakları ve İdari İşlerden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Mehtap Mutluşan Ferah ve Papara CEO'su Emre Kenci katıldı.

Sponsorlukların önemine dikkat çeken Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, "Papara firmasına huzurlarınızda teşekkür etmek istiyorum. Özellikle formalarımızın hemen hemen sırt, kol, arka, ön ve konç kısmı tamamlandı. Önümüzdeki hafta da muhtemelen şort sponsorunu tamamlayacağız. Böylece formalarımızda alanları değerlendirmiş olacağız. Bu bizim için önemli bir süreç. Bu değerli firmaların, bizlere verdikleri katkı çok değerli. Pandeminin kulüplere aşırı bir yük yüklediğini biliyoruz. Sponsorluklarla bunları aşmaya çalışıyoruz. Papara firmasının önemini ve değerini Beşiktaş markasıyla daha yukarı çekebileceğini bilen arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Bu çalışmaları tüm arkadaş arkadaşlarıma, yöneticilerime ayrıca teşekkür ediyorum. Papara'nın sponsorluğunda taraftarımızın katkı verdiğini biliyorum. Aile olmak böyle bir şey. Yönetici ya da profesyonel olmadan Beşiktaş'a katkı verebilmek için heyecan duyuyorsanız en büyük Beşiktaşlı, en büyük Beşiktaş taraftarısınız" diye konuştu.

"ÜMİT EDİYORUM Kİ TÜM KURULLAR İSTİFALARINI VERİRLER"

TFF kurullarının yanında hakemlerinde yerlerini genç isimlere bırakmaları gerektiğini ifade eden Çebi, "TFF yönetimi görevine başladı. Özellikle TFF'nin çok sıkıntılı bir sürecin arkasından seçime gitmesi söz konusu oldu. Bu seçim gerçekleştirildi. Yeni bir başkan var, hayırlı olsun. Seçimden önce herkes birilerini isteyebilir ancak Türk futbolu adına, yeni seçilen yönetime biz Beşiktaş olarak destek olacağımızı, sayın başkana gereken desteği vereceğimizi, bunu Türk futbolu ve kulübümüz adına yapmamız gerektiğini düşünüyorum. Kaostan kimsenin fayda çıkartmadığını geçen sene gördük. Bir türlü olmuyor. Eğer huzur yoksa, itiş-kakış varsa hem kurumlar hem de Türk futbolu zedeleniyor. Ben en başından beri tüm kurulların istifa etmesi gerektiği, daha seçim kararı alınmadan önce yeni bir başlangıç yapılması gerektiğini söyleyenlerdenim. Ümit ediyorum ki tüm kurullar istifalarını verirler ve yenileri göreve gelir. Belki 1 sene sonra yapılacak seçimlerde kurulların da seçimde seçilmesi gibi bir uygulama olacak. Bu daha da güzel olacak. 1, 2 tanesinin istifa edip, 1, 2 tanesinin devam ettiği bir süreç ben şahsen kabul etmiyorum. Aynı şeyleri hakemler için de söylüyorum. Yeni bir sezon, dolayısıyla eski hakemlerin, gençlere koltuklarını bırakmalarını izliyorum. Hakemlerin de yenilendiği, gençlerin görev aldığı bir sürecin başlamasını diliyorum" şeklinde konuştu.

"BEŞİKTAŞLI BİR OYUNCUNUN DÜNYA KUPASI'NDA OYNAMASI BEŞİKTAŞ'IN MARKA DEĞERİ AÇISINDAN ÖNEM İFADE ETMEKTEDİR"

Yabancı oyuncu kuralının açıklanmasının ardından Atiba ile sözleşme imzalamak için ellerinin güçlendiğini söyleyen Çebi, "Atiba bizim sevdiğimiz, uzun yıllar Beşiktaş'a hizmet eden bir isim. TFF, cumartesi günü aldığı kararlarla özellikle limit konusunda takımların önünü açmıştır. Aynı şekilde 8+3 kuralı, 14 yabancı oyuncu olabilmesi bizim Atiba ile sözleşme yapabilmek için elimizi güçlendirmiştir. Kural olarak konu aşıldı ama ekonomik olarak da aşmamız gereken bir sürece başlayacağız Atiba ile. Benim için Beşiktaş'ın ekonomisi de çok önemli. Atiba'nın da bu ekonomiye katkı verecek, ailenin bir parçası olduğunu biliyorum. Umarım bu süreci de onunla, istediğimiz şekilde, onun da kabullenebileceği bir süreçle geçirirsek Atiba bizimle 1 yıl daha devam edecektir. Kendisinin özellikle Dünya Kupası'nda oynamak istediğini biliyoruz. Bir Beşiktaşlı oyuncunun Dünya Kupası'nda oynaması Beşiktaş'ın marka değeri açısından önem ifade etmektedir. Ama işin ekonomisini göz ardı etmeyeceğimi iletmiş olayım" ifadelerini kullandı.

"GEDSON VE SAİSS İLE DOĞRU TRANSFERLER YAPTIĞIMIZI DÜŞÜNÜYORUZ"

Gedson Fernandes ve Saiss'in doğru transferler olduğuna dikkat çeken Ahmet Nur Çebi, "Biten transferler var. Saiss... Önemli bir transfer olduğunu hem Türkiye hem de dünya kamuoyu kabul ediyor. Gedson'un genç olması ve gelecek vaat etmesi bizi ümitlendiriyor. Doğru bir transfer yaptığımızı düşünüyoruz. Saiss; kaptanlığı, aile babalığı, futbol adamlığı doğru bir transfer olduğunu gösteriyor" dedi.

"WEGHORST'TAN OLUMLU BİR CEVAP ALAMADIK"

Hollandalı golcü Weghorst'tan şu ana kadar olumlu bir cevap alamadıklarını söyleyen Çebi, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Birkaç transfer daha yapmaya çalışacağız. Bunların en önemlisi forvet. Weghorst'tan olumlu bir cevap alamadık. Ekonomik olarak el sıkıştığımızı söyleyebilirim. Sadece ailevi süreci ve kendisinin de tahmin ediyorum beklediği teklifler var. Ama kendisine Ceyhun Kazancı vasıtasıyla, Beşiktaş'ın serbest olduğunu, bizim de başka futbolcularla ilgilendiğimizi, elimizde birçok alternatifimiz olduğunu ilettik. Bu süreç içinde bize döndüğünde başka bir isimle sözleşme yapmamışsak kendisiyle yola devam edebiliriz. Bugünden itibaren arayışlarımızı başlattık."

"TEK ALTERNATİF SÖRLOTH DEĞİL"

Transfer listesinde birçok alternatifin bulunduğunu belirten Ahmet Nur Çebi, şöyle konuştu:

"Tek alternatif Sörloth değil. Böyle bir algı yaratılıyor taraftar ve medyada. Sonra bunların hepsi çok kıymetli olduğunu düşünüyorlar. Kıymetliler ama biz alternatifsiz değiliz. Sörloth, Beşiktaş'ın istediği bir forvet. Weghorst gibi istediğimiz bir isim. Ancak alternatiflerimiz çok fazla. İyileri var. Dolayısıyla olursa en iyisi olsun diye uğraşıyoruz. Ekonomiyi göz ardı etmeyeceğimi buradan vurgulamak zorundayım. Evet iyilerini istiyoruz. Ekonomik olarak iyi şartlarda bir transfer yaptıysanız, yaptığınız transfer iyi demektir. İkisi beraber olmalı. Bizim birinci önceliğimiz bu. Paraları basarak, uçuk kaçık fiyatlarla yapılan transferler, kişiler ne kadar iyi olsa da yönetim açısından benim için başarılı bir transfer sayılmaz. Muleka ve Muleka gibiler gündemimizde var. Ancak tek alternatif değil. Beğendiğimiz bir oyuncu. Scout ekibimiz, teknik direktörümüz, Ceyhun Kazancı hepsinin elinde çok değerli oyuncular var. Onların şartları ve bizim ekonomimizin birleştiği yerde transfer yapacağız."

"ERSİN'E DE TALEP VAR"

Rıdvan Yılmaz'ın transferinin gerçekleşmek üzere olduğunu ayrıca kaleci Ersin Destanoğlu'na da teklif geldiğini belirten Çebi, "Ersin ve Rıdvan bizim altyapıdan gelen bizim kıymetlerimiz. Ersin'e de talep var. Özellikle Rıdvan'ın transferi bitmek üzere. Rıdvan ile ilgili ufak tefek noktalar kaldı. Rıdvan transferini malum muhalefetimiz, ne yaparsak yapalım hiçbir şekilde doğru yapmadığımız yönünde bir süreç yaşatıyorlar. Aldığımız rakamlar 4 milyon Euro'ya yakınsa da diğer 2.5 milyon Euro'luk kısmın gerçekleşme olasılığı yüzde 90'ın üzerindedir. Yüzde 20 de transferinden pay aldığımızı hesapladığımız için 6.5'un da üzerinde olacağını düşünüyorum. Ama kendileriyle ödeme maddelerinde bir iki noktamız kaldı. Sanıyorum bu hafta içinde biter. Bu gençlerin yurt dışına gidişlerini teşvik etmeliyiz. Hem kulübün ekonomisi hem de altyapıdan yeni gelecek olanlara yol açmalıyız. Bu düşünce ile devir daimi tercih eden yönetim ve kulüp başkanıyım" diye konuştu.

"TRANSFER LİSTEMİZDE 20, 25 FUTBOLCU VAR"

Abdülkerim Bardakçı, Kazımcan Karataş gibi futbolcuların listelerinde olduğunu ancak bunların alternatiflerinin de bulunduğunu dile getiren Çebi, sözlerini şöyle noktaladı:

"Transfer, altına imza atıldığı anda açıklanması kulüplerin selameti için çok önemli. Biz bu tür görüşmelerde sizleri çok fazla aydınlatmamaya çalışıyoruz. Sizler de haklı olarak tam tersini yapmaya çalışıyorsunuz. Sizin menfaatiniz onu, bizimki de bunları suskunlukla icra etmeyi gerektiriyor. Dolayısıyla ortaya atılan her ismin niyetimiz varsa da kulüpleri ve menajerleri tarafından sıkıntı çıkartıyorlar. Taraftarımıza seslenmek istiyorum. En tabii hakları bilmek ancak isimler ortada dolaştığı zaman en güzel transferlerin zorlaştığını, Beşiktaş'ın bundan zarar gördüğünü açık bir şekilde ifade etmek istiyorum. Az önce söylenen bütün isimlerle ilgili çalışmalar devam ediyor. Bir tek Larin ile ilişkimiz söz konusu değil. Yarın olabilir mi, olabilir. Şu anda görüşmüyoruz. Abdülkerim Bardakçı listemizde. O olmazsa başkası olabilir. Kazımcan kardeşimiz gündemimizde. 20, 25 tane daha listede isim var. Transferlerin en güzeli, imza atıldığı gün KAP'a yapılan açıklama oluyor. Öteki türlü hem kulüp hem taraftar zarar görüyor. Futbolcular hayallere kapılıyor, menajerlerin deposuna benzin dolduruyoruz. Başka bir işe yaramıyor."

EMRE KİNCİ: GENÇLERİN KULLANDIĞI BİR UYGULAMADAN, TÜM TOPLUMUN KULLANDIĞI BİR UYGULAMAYA GEÇMEK İSTİYORUZ

Beşiktaş'a sponsor oldukları için gururlu olduklarını ifade eden Papara CEO'su Emre Kinci, "Gururlu olduğumuz bir gün. Beşiktaş özel yeri olan bir takım. Beşiktaş gibi bir kulübe sponsor olmak 6 yıllık bir şirket için büyük bir başarı. Bunun için gururluyuz. Sadece sportif başarılarıyla değil; geçmişi, taraftarı, duruşu ile özel bir kulüp. Papara, finansal bir teknoloji şirketi. Aklınıza gelebilecek birçok finansal faaliyeti var. Özellikle gençler arasında en çok kullanılan uygulamalardan birisi. Yurt dışına da açılmayı düşünüyoruz. Biz bugüne kadar kendimizi reklam yaparak büyütmeye çalışmadık. Ürünü geliştirerek büyümeye odaklandık. Ancak bundan sonra ilerlemeye devam ederken ulusal seviyede insanların markayı tanıyabileceği mecralarda yer almayı hedefliyoruz. Bu olgunluğa ulaştık. 3 yıllık bir sözleşme. Sektörde kalıcı olduğumuzu ve bir yere gitmediğimizi bilinmesi, belli bir güven vermesi gerekiyor. Papara'ya birçok sayıda insan üye oluyor. Bu sponsorluk elle tutulamayan, değerler üstüne bir sponsorluk. Bu ilk kez yaptığımız bir şey. Etkilerini göreceğiz. Gençlerin kullandığı bir uygulamadan, tüm toplumun kullandığı bir uygulamaya geçmek istiyoruz" diye konuştu.