12 Haziran 2020 Cuma 21:18 - Güncelleme: 12 Haziran 2020 Cuma 21:18

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, TRTSpor'da siyah-beyazlı kulübün transfer çalışmaları hakkında açıklamalarda bulundu ve iki şifre verdi;

1-Kiralık olacak

2-Bonservisi olmayacak

Transfer çalışmaları hakkında da konuşan Çebi, " Transfer çalışmalarımız sürüyor, tek bir şartımız var; bonservisi olmayacak. Kiralık oyuncu da alabiliriz. Kiralık maliyette olacaksa, bonservis de verebiliriz. 6 milyon euro, 3 milyon euro gibi rakamlar bitti" şeklinde konuştu.

SERGEN YALÇIN'IN DA TALEPLERİ VAR

Sergen Yalçın'ın da bazı talepleri olduğunu vurgulayan Çebi, "Sergen Yalçın, takımından memnun ama bütçenin durumunu da göz önünde bulunduruyor. Birkaç isteği var, onun dışında takımdan memnun" dedi.

FUTBOLCULAR KENDİLERİ İNDİRİM YAPACAK

Futbolculardan indirim oranlarını kendilerinin belirlemelerini istediklerini ifade eden Çebi, "Oyunculardan belli bir oranda indirim istemedik. 'Kendiniz karar verin, bize bildirin' dedik. Çünkü profesyonel isimler ve hepsinin kontratı var" şeklinde konuştu.

SERGEN HOCA, OĞUZHAN'I İSTİYOR

Beşiktaş'ın gençlerle mücadele etmek istediğinin altını çizen Çebi, "Gençlerle oynamak istiyoruz. Güven Yalçın'ın çok süre alacağını düşünüyoruz. Burak Yılmaz gibi golcüden bir şeyler öğrenecek, bu bir şansı. Rıdvan sol bekte oynar, Erdoğan stoperde oynar, Fatih Aksoy orta sahada oynar, Oğuzhan Özyakup ile sarılır, öpüşürüz ve yeni başlangıç yapar. Sergen Yalçın da Oğuzhan Özyakup'u istiyor. Hocanın, kimseyle sorunu yok. Kalede Ersin ve Utku var, Trabzonspor'da Uğurcan başarılı oldu, biz de genç kaleci ile oynayabiliriz" dedi.