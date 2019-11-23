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Ahmet Nur Çebi'den Avcı'ya: 'En fazla 2 transfer yapabiliriz'

Abdullah Avcı'ya devrede 1-2 transfer yapabileceklerini bildiren Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, önceliğinin futbolcu maaşlarını yatırmak olduğunu kaydetti.

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Beşiktaş'ta teknik patron Abdullah Avcı ile futbolun sorumluları Emre Kocadağ ile Erdal Torunoğulları geçen hafta bir transfer görüşmesi yapmıştı.
 
Avcı hazırladığı ocak ve haziran ayı olmak üzere iki farklı listeyi kendilerine sunmuştu. Avcı'nın listesine cevap ise Başkan Ahmet Nur Çebi'den geldi. Çebi, Avcı'ya; devre arasında bir en fazla iki oyuncu alabileceklerini, bunların da kiralık olmasını tercih edeceğini söyledi.
 
Başkanın, önceliğinin oyuncuların maaşlarını zamanında ödemek olduğunu da bildirdiği kaydedildi.
 
Avcı'nın da bunun üzerine sadece kanat oyuncusu ve forvet transferine yöneldiği ifade edildi.

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