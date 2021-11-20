Ahmet Nur Çebi'den Fikret Orman'a cevap: ''Maalesef Fikret Bey hiç değişmemiş''

AA 20 Kasım 2021 Cumartesi 14:09 - Güncelleme: 20 Kasım 2021 Cumartesi 14:10

Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, siyah-beyazlıların son 10 yılının incelendiği raporun aralık ayında yapılacak olağan idari ve mali genel kurulda açıklanacağını söyledi.

Vodafone Park'ta gerçekleştirilen 2021 yılı 3. Olağan Divan Kurulu toplantısında konuşan Çebi, tüm genel kurul üyelerini idari ve mali genel kurula beklediğini söyleyerek, "Mali ve idari genel kurul tarihimiz açıklandı. O tarihte bütün genel kurul üyelerimizi ne olursa olsun oraya bekliyoruz. Ben orada olacağım, çıkan raporun da tartışılacağı bir gün olacak. Raporun ilgilendirdiği kişilerin de orada olacağından hiç şüphem yok. Bugün buraya gelmesi de beni çok memnun etti. Artık dışarıda konuşmak yerine burada konuşmak önemli. Başkan ve arkadaşlarının buraya gelmesini takdir ediyorum, her şeyi burada konuşalım." ifadelerini kullandı.

Eski başkan Fikret Orman'ın birlik ve beraberlik mesajlarının kendisini mutlu ettiğini kaydeden Çebi, "Birlik ve beraberlik kısımlarını değerlendiriyoruz, bunlar bizim için çok önemli. Kendisinin olduğu gibi her birimiz burada gelip geçiciyiz. Ben de bir gün gideceğim. Ancak doğru olmayan bazı şeyler var. Krediyi TL'ye döndürdüm diyor, 50 milyon dolar TL'ye dönmüşken, 34 milyon avro, TL'ye çevrilmedi. Bu kredi çok zor şartlar altında alındı. 1,5 yıl boyunca bu kredi bize kullandırılmadı. Bu süreci ailemin, kardeşimin evini ipotek ettirerek geçirdik. Kardeşim de burada, onun evini de SGK'ya ipotek olarak verdik. Kendisine teşekkür ediyorum. Yani o 1,5 sene kolay geçmedi. Çok şükür çalışanlara 1 kuruş borcumuz yok." şeklinde konuştu.

"YAPTIYSAK BİR HATA BEDELİNİ ÖDERİZ"

Beşiktaş Divan Kurulu'nda olay! Fikret Orman yuhalandı! Fikret Orman'ın "Muhalefet kim" sorusuna da cevap veren Çebi, "Bizim karşımıza da çıkmış bir başkan adayı sosyal medyada yazıp çiziyor ama Tevfik Yamantürk'ü mazeret göstererek buraya gelmiyor. Ben sana nasıl cevap vereceğim, ben twitter çocuğu değilim. Son iki günde de eski yönetimin yanına geçip, bizi suçlamaya başlamış. Fikret Orman Bey, açıp bakarsanız, bunların kim olduğunu görürsünüz." dedi.

İncelemesi tamamlanmak üzere olan raporun açıklanacağını kaydeden Çebi şunları söyledi:

"Hepimizi birlik ve beraberliğe davet ediyorum. Mali ve idari genel kurulda herkesin beklediği rapor açıklanacaktır. Gereken de yapılacaktır. Bu raporu ben görmedim, görmek de istemiyorum ve müdahale etmek istemiyorum. Belki raporda ben de suçlu çıkacağım ve gelip hesabını vereceğim. Hatam varsa hesap vereceğim. Genelkurmay Başkanı olarak, Güneydoğu cephesine gönderdiğiniz generalin savaş kaybetmesi halinde batıdakini de mi suçlu görüyorsunuz? Başkan başkandır. Her şeyden haberi olur. Yanındaki yöneticilerin her şeyden haberi olduğunu iddia etmek doğru değildir. Benim haberim olmadan birçok şey yapılmış. İyisi de var, kötüsü de var. Benim hiçbir şeyden korkum yok. Yaptıysak bir hata bedelini öderiz. Kimsenin bundan sıkıntı çekmemesi lazım. Genel kurul kendisini ibra etmemiş. Genel kurul bize yetki verdi, sonra da 'Paralar nerede' diye sordu. Ben seni nasıl ibra edeceğim. Mahkemeye niye gidilmemiş? Rapor yeni çıktı, bakacağız ve gidilmesi gerekiyorsa mahkemeye gideceğiz. Fikret Bey hiç değişmemiş. Maalesef değişmemiş. Bazı şeyleri farklı konuşması değişmemiş. Bundan vazgeçmesini diliyorum. Buraya gelip birlik ve beraberlik konusunda söylediklerine katılıyorum. Mali ve idari genel kurulda söylenecek çok şey var."

Yeni seçilen Merkez Hakem Kurulu'na süre verilmesi gerektiğini savunan Çebi, şunları kaydetti:

"Hakemlerle ilgili uğramış olduğumuz haksızlıkları ben de görüyorum. MHK'de bir değişiklik oldu, yeni gelenlere avans vermemiz gerekiyor. Ancak elimizdeki görüntülerin nerede olduğunu araştırmak için TFF'ye, yayıncı kuruluşa sorduk. TFF bu görüntünün olmadığını söylüyor. Yeni gelen MHK'ye bir şans tanımak zorunda olduğumuzu düşünüyorum. Ben Beşiktaş Başkanıyım, sabahtan akşama hakemlerle ilgili konuşmanın bir faydası olduğunu düşünmüyorum. Biz elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. İlgili makamların kapısını çalıyoruz ve sesimizi orada yükseltiyoruz. Ben Hollanda'daki maçta 'Bana güvenin' dedim. Biz Beşiktaş'ın hakkını kimseye yedirmeyiz. Şov yapmıyorsak, mücadele etmediğimiz anlamına gelmez. Sakatlıklarımızın bir kısmı darbeye bağlıydı. Bunların bir şanssızlık olduğunu kabul etmek zorundayız. İnşallah bu şanssızlık bugün tersine dönecek. Gelin birlik beraberlik içinde olalım, Beşiktaş'ı uçuralım. Mali genel kurula da gelin, kimi ibra edersiniz, kimi etmezsiniz, bunlarla ilgili bir şey söylemek benim haddim değil. Hepinize çok teşekkür ediyorum."