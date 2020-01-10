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Spor

Ahmet Nur Çebi'den Fikret Orman açıklaması: İbra edilmemek dünyanın sonu değil

Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, Antalya'da bir basın toplantısı düzenledi.

10.01.2020  11:20 - Güncelleme: 10.01.2020  11:20

Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, Antalya'da bir basın toplantısı düzenledi. 

Ahmet Nur Çebi, ibra edilmeyen eski başkan Fikret Orman için şu ifadeleri kullandı;

"Beşiktaş çok önemli bir kurum, 116 yıllık tarihi olan bir kulüp. Ayakta kalması, sağlıklı devam etmesi çok önemli. İbra konusuna gelince, bir önceki döneminde 10 milyon TL kar eden şirketin, bir sonraki sene 7 milyon TL zarar edince ibra edilmemesi gerektiğini zaten biz biliyoruz. Bir yeri yönetirken, basiretli olmalısınız. Beşiktaş Jimnastik Kulübü'nün ortağı olan Beşiktaş A.Ş.'nin incelenmesine yönelik oybirliği ile karar alındı. Ayrıca yine oybirliği ile ibra edilmeme kararı alındı. Biz bir camiayı, onların talepleri doğrultusunda yönetiyoruz. İbra edilmeme konusunda baskı ve talep olduğunu belirtmek istiyorum. "

"İbra edilmeyen tarihlere baktığımız zaman, o dönem yapılan transferlerde yönetim kurulu kararları olmadığını gördük. Tamamen Beşiktaş Futbol A.Ş.'yi taahhüt altına sokan kararlar alınmış ve bu imzaları başkan Fikret Orman atmış. Fikret Orman çıkıp açıklamalı, kendisi aklanmalıdır. İbra edilmemek dünyanın sonu değildir. Soru işaretleri cevaplanmak zorundadır."

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