Ahmet Nur Çebi'den Galatasaray'a algı cevabı

6 Ekim 2021 Çarşamba 22:06 - Güncelleme: 6 Ekim 2021 Çarşamba 22:06

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, TRT Spor'da canlı yayında açıklamalarda

G.SARAY MAÇINA GÖNDERME

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Galatasaray'ın Rizespor maçına gönderme yaparak programa "Uzatmaları oynayabiliriz programda, bu ara çok moda +5, 10..." sözleriyle başladı.

ÇOK DAHA İYİ OLACAĞIZ

Beşiktaş sakatlıkların haricinde oldukça güçlü bir kadrosu olduğunu gösterdi. Ben ümitliyim. Şampiyonlar Ligi'nde çok güçlü rakiplerle oynuyoruz. Sakatlıklarımız olmasa Ajax maçından da iyi bir sonuçla dönebilirdik. Ancak sakatlıklarımızın da dönüşüyle orada da iyi olacağız inşallah.

SAKATLIKLAR DARBEYE BAĞLI

Olan sakatlıkların çokluğu durumu olağanüstü yapıyor. Darbeye ağlı sakatlıklarımızın yüzde 70'ini oluşturduğunu söylemeliyim. Darbeye bağlı sakatlıklara sarı kart verenler nerede? Bu sakatlıkları zemine bağlamak doğru değil. Her şey olabilir, beslenme, antrenman, yorgunluğu bunların bileşkesinden olabilir. Vodafone Park'ın zeminine bağlanması yanlış. Maç trafiği de çok yoğun. Bizim stadımızda sakatlanan bir rakip takım oyuncusu duymadık. Gereken tedbirleri almaya çalışıyoruz. Çimcilerin söylediğine göre 2 haftaya ihtiyacı varmış zeminin.

ALİ KOÇ'UN TEPKİSİNE CEVAP

Biz Beşiktaş olarak duruşumuz belli, adaletsizliğin yanında hiç olmadık. Rakiplerimizin de hajklarını korumak bizim vazifemiz. Ben 'Sivasspor maçını dikkatli takip edeceğim' demedim. Ben 'Hepsini bu hafta seyretmek istiyoruz' dedim. Bu mesajdı. Kazanan da kaybeden de şikayet ediyor. Hakemlerimizin hatalı maç yönettiğini, dozajın azalacağına arttığını görüyoruz. Bir kulübün başkanı algı yarattığımızı söylüyor ama algı yaratmak istesek Sivasspor maçı öncesinde yaratırdık. Algı yaratma modeli de yeni çıktı herhalde. O gün söylenenleri de doğru bulmuyorum. Geçmişteki konular da gündeme getiriliyor, galiba kendileri algı yaratmaya çalışıyor.

ALİ KOÇ'LA KONUŞMADIK

Ali Koç'la bugün bu konuya girmedik. Hepimizin bir camiayı temsil etme durumu var. Menfaatleri kenarda bırakıp konuşmamız gerektiğini biliyorum. Camiam adına bunun doğru olmadığını buradan da vurgulamak zorundayım. Cevap olarak kendisine söylemek zorundayım buradan.

VAR HAKEMLERİ AYRI OLMALI

Hakemlerin hata yapmalarının sonucunda birçok takım rahatsızlık duyuyorsa çözüm bulunması gerekiyor. Zaten bulmak zorundasınız. MHK Başkanı'nın yalnız kaldığını düşünüyorum. Bu zamana kadar bir çözüm olmaması bunu düşündürtüyor. VAR çıkınca ben çok sevinmiştim çünkü hakemler de insan. Birçoğu hatalı maç yönettikten sonra üzülüyor. Her geçen gün VAR, daha az fayda sağlamaya başladı. Hakem bu hafta sahada, diğeri VAR hakemi. Diğeri sahadayken, öbürü VAR'a geçiyor. VAR'a gidince puan silme çok saçma. VAR'da hakem olanların ayrı bir eğitim görmelerini ve sadece VAR hakemi olarak icraatlerini yapmalarını doğru olarak görüyorum.

BEN BAŞKANKEN BU KADAR DEĞİLDİ

Kulüpler Birliği'nde görev yaparken hakemler bu kadar sorun değildi. Sorun var diye masaya yatırdığımızda Süleyman Hurma önerilerle ilgili çalışmaları yaptı. Maalesef yetiştiremedik ama 1-2 hafta içerisinde Süleyman Bey'in ileteceğini düşünüyorum.

UILENBERG ŞİMDİ DOĞRU YAPTI

Ben ilk tepkiyi koyanlardan biriyim Uilenberg'in hocamızı örnek göstermesine. Maçla ilgili yorumunu yapabilirsin bir tecrübe sahibi olarak. Josef için açıklaması doğruydu. Öbür tarafta hocayı örnek göstererek ders anlatamazsın.

TÜRK HAKEMLERİNE GÜVENİYORUZ AMA...

Türk hakemlerine biz güveniyoruz. Ama bazı maçlar var ki önemli ve kritik maçlar, A-B-C hakemleri var, hiç bırakmıyorlar. Adları hep orada ve adları tecrübeli. Ben gençler hata yapsın diyorum. Bir hakem ataması yapılıyor, neden Ali değil de Veli geldi, cevabı yok. Eski bir hakem olarak her geçen gün kötüye gidiyorsan gençlere yer açmasını bileceksin. VAR hakemlerine birkaç maçlığına yabancı hakemler atanabilir denemek için. Hakemlerin maçlara kurayla atanması sağlanabilir.

ALİ PALABIYIK CEVABI

(Ali Palabıyık'ın devre arasına kadar maç yönetmeyecek iddiası) Geç bile kalınmış Ali Palabıyık için. Keşke zamanında yapılsaydı.

G.SARAY'IN YAPTIĞI YANLIŞ

Algı yaratılmaktan bahsediliyor. Galatasaray'ın hakem performansı incelemesi algının ta kendisi oluyor. Bunu federasyon yapıyorken bir kulübün yapmasını doğru bulmuyorum. Algı yaratmaya gerek yok. Bazen VAR konuşmaları herkesi tedirgin ediyor. Bunların açıklanması zor değil ki. Zaten ne konuşuyor olabilirler? Açıklanmasında ne sorun olabilir? Açıklansa kamuoyu rahatlayacak belki. Galatasaray'ın yaptığı gereksiz. Belki bizim görmediğimiz bir nedeni vardır, o zaman pardon deriz. Ancak şu sebeple yapıyoruz demediler.

G.SARAY GİBİ YAPMAYIZ

- Beşiktaş, Galatasaray gibi hakem analizi yapar mı?

Ne münasebet. Futbolseverler tv programlarında zaten bunu seyrediyorlar. Federasyon bunu yapıp, resmi sitede yayınlarsa benim için çok daha anlamlı olur.

SOSYAL MEDYADA ETKİLENMEM

Sosyal medyadan etkilenen olabilir ama ben etkilenmemem gerektiğini biliyorum. Beşiktaş'ın menfaatlerini korumak benim görevimdir. Geçen sene yaptıklarımızla olumlu tepkileri aldığımızı biliyoruz.

Başkanların takımları için açıklamalarda hakem konuşmamalarında fayda var. Algı yaratacaklarsa doğru değil bu.

KURULLAR BAĞIMSIZ OLMALI

Bence Kulüpler Birliği gerçek işlerini yapıyor ama karşı tarafın reaksiyonları yeterince çabuk ve yeterli olmuyor. Yayıncı kuruluştan sağlayacağınız gelirler var. Bu gelirlerin daha iyi olabilmesi için korsan yayınların olmaması lazım. Adalet Bakanlığı'na gittik söyledik ama henüz çıkmadı. Adalet ve vicdan ortak bir duygu olmalı. Kendine yapılmasını istemediğini başkasına da yapmamalısın. Kulüpler Birliği Başkanı olduğumda değişim gündeme geldi. Federasyonla yapılan toplantıda söyledik ama hala bir reaksiyon yok. Bana göre kurulların bağımsız olması gerekiyor. Tahkim gibi kurulların federasyondan bağımsız olması lazım. Genel kurul oylarıyla seçilmesi gerekiyor.

YABANCI SINIRI HATA

Kulüplerde nasıl hakemlerde hepsi ortak bir dil kullanıyorsa, bu konuda da kulüpler ortak bir dil kullandılar. Yabancı sayısının bir şekilde azaltılması ve yerli oyuncunun artırılmasını yanlış bulduklarını söylediler. Rekabeti ortadan kaldırdığınız oyuncu, mücadelesini çok fazla vermiyor. Türk futboluna beklenen katkıyı vermesi rekabet gelmesi halinde daha da artıyor. Bu sınırlamanın rekabeti öldürdüğünü düşünüyorum. Türk futboluna katkı vereceğini düşünmüyorum.

PJANIC'I SESSİZ VE DERİNDEN...

Pjanic operasyonu ince ve sessiz yaptık. Onu getirebilmek çok önemliydi. 10 milyon euro alan bir oyuncuyu dörtte bir fiyatına getirebilmek çok önemliydi. Can'ı da kadromuza kattık. Ben ikisi için de aynı heyecanı duyuyorum. Güven'i göndermemek de bir karardı, hep beraber aldık bu kararı. Ben Can'ı da çok önemsiyorum. Çocuklarımız çok iyi geliyorlar.

G.SARAY'LA YARIŞTIK

Galatasaray'la bu sezon transferlerde başından beri doğal olarak rekabet yaşadık. Gedson istediğimiz bir futbolcuydu. Hocamız da çok istiyordu. Pjanic çıktı ansızın, diğer konuyu dondurduk ve Pjanic transferini gerçekleştirdik.

G.SARAY İLGİLENMESEYDİ...

Rachid ve Rosier bizim futbolcumuzdu. Ama Galatasaray talip olsun istemezdim bizi yoruyor o işler. Biz bir tek Gedson'la ilgilendik. Biz istediklerimizi alabildik, çok şükür.

DOMAGOJ VIDA CEVABI

Henüz Domagoj Vida ile bir temasımız yok ama ocak ayına gelmeden gündeme onu da almayı düşünüyoruz.

LARIN'E 'KAPI AÇIK' MESAJI

Larin'in yüksek rakam istediği yönünde bilgiler doğru. Biz Larin'i istiyoruz çünkü kazandık onu. Belçika'da Türkiye'de aldığının yüzde 20'sini alıyordu, üstünü biz veriyorduk. Geldi, istekli oldu ve başarılı bir Larin vardı. Biz bu sezon daha iyi olacağını düşünüyoruz. Kanada Milli Takımı'nda top oynamayı çok seviyor. Bizce yüksek bir rakam istiyor Larin. Bizim istediğimiz rakam olursa kalmasını isteriz, olmazsa yolu açık olsun.

TRİBÜNLERİN TAMAMI AÇILSIN

Ajax maçında ağzına kadar doluydu tribünler. Ancak Beşiktaş taraftarları Ajax taraftarlarını nasıl bastırdı? 10'da 1'i bile yetiyor bizim taraftarların. Aşı konusu Türkiye'de istediğimiz gibi gelişmiyor. Tribünlerde küfür var diye 9-10 bin taraftarımız çarpı yedi. 10 bin taraftarın küfür etmesi mümkün değil. Orada adaleti sarsıyorsunuz. Ben %100'ü açılsın istiyorum tribünlerin. Yan yana olmasın deniyor ama her şey göz önünde. Açın, aşı şartını da koyun bu işi böyle çözelim. Bari Avrupa'da verin de adamlarla eşit şartlarda mücadele edelim. Bu sene kombine satmayacağız.

OĞUZHAN'A BAKACAĞIZ

Oğuzhan'ın performansına bir bakalım. Yeni yeni kadroda yer buluyor, başarılı olursa çocuğumuzdur, devam etmek isteriz.

CENK TOSUN'U ALACAĞIZ

Cenk Tosun'a benim sözüm var. Para kazandırmış bir futbolcudur kulübümüze. Talihsiz bir sakatlık geçirdi. Temenni ediyorum iyi şekilde çok çabuk döner. Ona sözümüz var, istediğinde top koşturabilir. Kaan Ayhan için de ocak ayı geldiğinde yollara düşeceğiz. Yaparsak 2 transfer yapacağız. Cenk ve Kaan olacak bunlar. Cenk Tosun mayıs ayında da olabilir. Sözleşmesi bitiyor.

KAAN AYHAN'I ÇOK İSTİYORUZ

Kaan Ayhan'ın kapısını çalacağız bıkmadan usanmadan. Bunu dedik diye başkaları da çalmak ister. Oyuncu istiyor, biz istiyoruz. Kumaşı iyi de bir futbolcu, inşallah olur.

BAKANLIK EL ATMALI

Amatör sporlara futbol anonim şirketinin kasasından hiçbir şey ödemek mümkün değil. Bunun altına hepimiz imza attık. Amatörlerin gelirleri o kadar az ki... Faaliyet bile yapamıyoruz neredeyse. Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın bu duruma bir el atması gerekiyor. Sponsorlarla dönmeye çalışıyoruz. Futboldan destek görememek elimizi zorlaştırıyor.

RAPORU AÇIKLAYACAĞIZ

KMPG'nin hazırladığı son 10 yıla ait denetleme raporu tamamlandı. İlk mali genel kurulda kongre üyelerine ve kamuoyuna açıklanacak. Beşiktaş'ta başkanlığa birileri aday olursa çok sevinirim. Eğer çıkmaz çok üzülürüm. Bu koltuk çok değerli bir koltuk. Sadece temennim, çalışkan ve Beşiktaş'ı sevenlerin olması. Token konusunun gelir kaynağı olduğu artık açık. Hem camiamızın hem de kulübümüzün sağlıklı bir token satışı gerçekleştirmesi için çalışıyoruz. Çok uzamasını istemiyoruz.