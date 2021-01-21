Ahmet Nur Çebi'den Ghezzal, Montero ve Rosier sözleri: Bizi zorlayabilir...

21 Ocak 2021 Perşembe 00:05 - Güncelleme: 21 Ocak 2021 Perşembe 00:06

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, kulübün sosyal medya kanalından önemli açıklamalar yaptı.

Ahmet Nur Çebi, "15 ay önce geldiğimizde 13. sıralarda olan, özgüvenini kaybetmiş bir Beşiktaş takımı vardı. Geldikten sonra bu durumu toparlama hedefimiz vardı ve bunu başardık.

"Maaş skalasına baktığımızda çok düşük ile çok yüksek arasında büyük bir uçurum var. Bunlar birlik ve beraberlik açısından yanlış politikalar. Mümkün olduğu kadar birbirlerine yakın ücretlerle başarıya odaklı ücretlendirme politikalarını uygulamaya çalışıyoruz."

"ALDIĞIMIZ ÜCRETLER ÇOK İYİ"



"Ücretleri çok yüksek olan ve şu anda kendilerinden katkı alamadığımız futbolcu kardeşlerimizin gitmelerini ve bizi rahatlatmalarını istememize rağmen hiçbiri şu ana kadar gitmek istemedi. Çok ilginç diyaloglar da oldu. 'Gitmeyi düşünmüyoruz, aldığımız ücretler çok iyi, bunu başka bir yerde bulamıyoruz' diye diye yaklaşık 6 aydır burada oturan arkadaşlarımız var."

"ROSİER, GHEZZAL VE MONTERO BİZİ ZORLAYABİLİR..."



"Rosier, Ghezzal ve Montero'nun bonservisini elinde bulunduran takımları, maalesef geçen sene çok istememize rağmen 'Önümüzü görelim' diyerek konuyu bu seneye sarkıttılar. Bahsi geçen 3 futbolcunun bize verdiği cevap şuydu; 'Biz Türkiye'yi tanımak istiyoruz, Türk futbolunu görmek istiyoruz, Beşiktaş'ı tanımıyoruz. Dolayısıyla bu seneyi tanıma yılı olarak yaşamak istiyoruz ondan sonraki senelerde şartları konuşuruz' dediler. Biz de o süreci yaşamak zorundayız. Maalesef hoş bir haber değil bu ama bonservisleriyle zorlayabilirler bizi. Bu üç arkadaş da, kulüpleri de..."

"TALİSCA GÜNDEMDE YOK"



Talisca, bizim gündemimizde hiç olmadı. Bizim de Talisca'nın gündeminde olduğumuzu düşünmüyorum. Sadece marka değeri çok yüksek futbolcuların etrafında çalışanlar var ve bunların medyasını idare edenler takipçi sayısını artırabilmek için bu tip şeyler yapıyorlar. Dolayısıyla ben taraftarıma şunu söyleyebilirim. Bu tür şeylere çok fazla itibar etmesinler. Biz, zaten bir şey yapacağımız zaman çıkıp söylüyoruz." ifadelerini kullandı.