Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, borcun denetleme kurulu tarafından doğru yansıtılmadığını söyledi.

BJK Akatlar Kültür ve Spor Kompleksi'nde gerçekleştirilen 2021 yılı olağan idari ve mali genel kurulunda konuşan Çebi, "Raporlarda yazanları okumayı öğrenemedik. Denetleme kurulu 4 milyar 900 milyon borç yazıyor ama kasadaki 600 milyon lirayı saymıyor. Borç 4 milyar 300 milyon lira." dedi.

Gelir ve gideri dengelemek istediğini söyleyen Çebi, "Amacım gelir ve giderleri dengelemek. Benim zamanımda gelir 1 milyar 822 milyon, gider 1 milyar 859 milyon lira. Pandemi gibi bir dönem yaşadık, pandemi yüzünden 500 milyon her yıl para kaybettik. Çin'deki virüsü de ben mi getirdim? Pandemi yüzünden 2 yılda 1 milyar yapar kaybettiğimiz para." ifadelerini konuştu.

Teknik direktör Abdullah Avcı ile ilgili eleştirileri de cevaplayan Çebi, "Abdullah Avcı'ya 29 milyon lira para ödeyecekken, diğer hocalara 2 milyon TL fazla para ödemişim. O hocalarla 30 milyon avro kar ettim. Biz büyük camiayız. Adama 'senin derdin ne, nasıl yardımcı olabiliriz?' dedik. 'Bana yardımcı olamazsın, enerjim bitti' dedi. 'Seni yollayalım' dedim, 'hayır' dedi. Başkanlık budur, enerjisi kalmamış adamı Beşiktaş'ın başında mı tutacaktım? Kadro dışı bırakılan oyuncular bizim dönemimizde alınmadı. Bunların takıma yaramadığını 3 hoca söyledi. Bunların karşılığı 60 milyon avro. Bu sözleşmeler bizim zamanımızda yapılmadı." değerlendirmesinde bulundu.

"SERGEN HOCAYI VE ISMAEL HOCAYI GETİRDİM. İKİSİ DE BAŞARILI OLDU"

Teknik direktör Önder Karaveli ile ilgili de konuşan Çebi, "Altyapıdan hoca getirdik adamı perişan ettiler. Önder Karaveli geldi, adamı yediler bitirdiler. Adam bize geldi, 'ölmek üzereyim, nefes alamıyorum' dedi. Şimdi gelen hoca da çok iyi. Araştırdık, çok da iyi bir hoca gördük. Seneye göreceksiniz bu kulüp nasıl başarılı olacak. Geldiğimden beri Sergen hocayı ve Ismael hocayı getirdim. Biri oldu, diğeri olacak. Tereddüt olursa seneye bana burada hesap soracaksınız. 4 kupa aldık bu sosyal medyacılar bize yakıştıramadılar. Bunların parasını tıkır tıkır ödeyen bir yönetim var." ifadelerini kullandı.

KPMG raporu sonrası yasal sürecin devam ettiğini kaydeden başkan Çebi, sözlerini şöyle sürdürdü:



"KPMG raporunu yapacağız dedik, yaptık şaşırdılar. 'Mahkemeye veremezsin' dediler. Ben başkanım, Cumhuriyet Başsavcısı değilim. Gerekli yerlere dosyaları ilettim. SPK gibi bir kurumun önünde dosya inceleniyor. Beşiktaş'la ilgili bu dosya, dernekler masasında inceleniyor. Bu dosyayı çekmeceye atmadım. '20 dava açtık' diyorum, 'ne yaptınız' diyor konuşmacı. Fikret Orman'ın zamanında burada bir arkadaşa yanlış bir şey yapıldı. Çocuktan özür diledim, ona açılmış davaları geri çektim göreve gelince. Beşiktaşlılık bu işte. Biz kimi koruyup korumayacağımızı biliriz."

"TARAFTARLA SORUNUM YOK, ONLAR BENİ, BEN ONLARI SEVİYORUM"

Taraftarla bir sorunu olmadığını da aktaran Çebi, "Taraftarla sorunum yok, onlar beni, ben onları seviyorum. Enflasyona rağmen rahat maç izlesinler diye yapabildiğimiz kadar indirim yaptık. Fenerbahçe maçı öncesinde bir taraftarın çektiği video var, önce o taraftarı ayıplayın. Başkanı onun söylemlerine cevap vermeye çalışırken o kameraya çekmiş. Başka bir camia başkanını başına taç yaparken siz beni yerden yere vurmaya çalışıyorsunuz." diye konuştu.

Maliyetleri düşürmek için altyapıdan gelecek futbolculara yöneleceklerini aktaran Çebi, "Geldiğimizden beri altyapıdan oynattığımız çocukların ne durumda olduğunu biliyorsunuz. Hepsi çok iyi geliyor. İki yıldan beri ekip biçiyoruz, pırlanta gibi geliyor. Beşiktaş'ı sevmeyip kontrat imzalamayacak çocuk varsa anasının evine gitsin. Beşiktaş'ın kıymetini bilmeyenin ben kıymetini bilmem." değerlendirmesinde bulundu.

Çebi, ayrıca yarın yapılacak seçimli genel kurulda başkan adayı olan Fuat Çimen'in seçilmeleri halinde yanlarında olacağını belirterek, "Güveniyorsanız Fuat beye oy verin. Seçilirlerse ben de yanlarında olacağım. Geldiğimizde binlerce icra dosyası vardı. Kasada 100 lira yoktu. Fuat bey, kazanırsanız 100 milyon lira kasanız var, güle güle kullanın." ifadelerini kullandı.

"YASANIN YÜZDE 90'I DOĞRUYSA, 10'U DEĞİL"

Spor Yasası ile ilgili konuşan Çebi şunları söyledi:

"Spor yasası bizi terbiye etmek için yapılıyor. Buna uyacağız. Ben cumhurbaşkanımızdan yapılandırma istemeye gittim pandemiden iki gün önce. 'Nereye kadar Ahmet' dedi. Cumhurbaşkanım bu sefer söz dedim. Yasanın yüzde 90'ı doğruysa, 10'u değil. Geçmişten gelen borçlardan, yeni gelenleri sorumlu tutarsanız altından kalkamayız. Devletin sahip çıkacağı en büyük kurumlar bu kulüpler. Yıldırım Demirören'in 100 milyon lira borcunu sildirdik. Bunu ama bağış kabul ama başka şekilde kabul edin. 7 senelik ikinci başkanlığım döneminde silinmeyen bir borcu Yıldırım Demirören ile oturup konuştuk ve sildik."

Hakemlerle ilgili suskun kaldığı yönündeki eleştirilere de cevap veren Çebi, "Ben kendi yoğurt yiyiş tarzımla hakemlerle ilgili mücadelemi verdim. Eksik olabilir. Onların tabiriyle darbe yapıldı. Kamuoyunda kızgınlıkla da olsa hissiyatla bize zarar verebilecekleri hissine kapıldım. Ben hakemlerin tamamının gönderilmesini söyledim. Eğer seneye bu hakemlerden biri burada olursa sabahtan akşama dediğiniz gibi masayı yumruklamanın 10 katını yapacağım." ifadelerini kullandı.

"Bırakmam Seni" kampanyası ile ilgili olarak Çebi, "El açtıysam Beşiktaş taraftarına el açtım. Bir daha açıyorum. O kampanyanın çok büyük manevi desteği oldu. Bazı iş adamlarımız hiç ilgi göstermediler. Basketbolda bir başarı abidesi yazıldı. Stratejimiz doğru gidiyor. Yanımızda olmanızı istiyorum." diye konuştu.

Ayrıca konuşması öncesinde yönetim kurulu üyelerini alkışlatan Çebi, yarınki seçimde karşısında rakip olarak yer alan Fuat Çimen'le bir araya gelerek başarı diledi.