20 Mayıs 2021 Perşembe 23:30 - Güncelleme: 20 Mayıs 2021 Perşembe 23:40

Süper Lig ve Türkiye Kupası'nda şampiyonluğa ulaşan Beşiktaş'ta Başkan Ahmet Nur Çebi, Haber Global'de katıldığı programda gündeme dair soruları cevapladı. Çebi, teknik direktör Sergen Yalçın'a övgüler yağdırırken çarpıcı açıklamalarda da bulundu. Çebi, 'Otoriteler yine 'Beşiktaş başarılı olamaz! desin. İyi geliyor bize. Futbolcular çok iyi oynadılar. Ama Sergen Hoca çok istedi şampiyonluğu. Sergen Yalçın büyük bir hoca artık. Çok zeki ve akıllı biri. Keşke Beşiktaş'a 3-5 sene önce gelebilseydi.' dedi ve ekledi:

'3-5 SENE EVVEL GELEBİLSEYDİ...'



"Zeki ve akıllı biri. Futbol oynamış olmanın kendine getirdiği bir avantaj da var. Keşke Beşiktaş'a 3-5 sene evvel gelebilseydi. Hoca, camianın içinden gelen biri. Sergen hoca çok istedi."

'HOCAMIZI SEVİYORUZ'



'Sergen Hoca çok zeki ve akıllı birisi. İçinde fırtına kopsa bile dışarı yansıtmıyor. Tam bir futbol adamı, Beşiktaş'ı çok önemsiyor. Bizim gönlümüz, fikrimiz onunla devam etmek. Yeni sözleşmeye 3, 4, 5... İstediğini yazsın, bunu hak etti. Hocamızı seviyoruz, hocamızla beraber olmak istiyoruz.'

'675 MİLYON KEFALET İMZASI VERDİM'



"Bırakmam Seni kampanyasının kısmı, maneviydi. Bu şampiyonluğun anahtarı, Bırakmam Seni kampanyasıdır. 2. başkanlık yaptığım dönemde oyuncu maaşlarını 2 ay geriden ödüyorduk, şimdi hallettik onları, düzenli. Onun oyuncu performansındaki etkisi %90. Eşim inşallah televizyonda duymuyordur, kefalet veriyorsunuz. Kimse bizi anlamıyor. Hiçbir şey yapmadığımızı düşünüyorlar. 675 milyon kefalet imzası verdim. 110 milyon da nakit para verdim."

'ALİ KOÇ'U KIRDIYSAM ÖZÜR DİLERİM'



'Ali Koç'u hala sever ve sayarım. En azından iki rakip kulübün başkanlarıyız, ister istemez rakip olarak çatışmamak mümkün olmuyor. Bana kırgın ve dargın olduğunu düşünmüyorum, böyle bir şey varsa da üzülürüm. Medyanın cımbızlaması beni çok üzüyor. Aynı şey, Fatih Terim'le olan durumda da oldu. Bir gazeteci, hakemin Koç Holding'te çalıştığı söyleniyor dedi. Ben de bunu duyduğumu ama bunun beni ilgilendirmediğini, hakemin performansıyla ilgileniyorum dedim. O gün de hakem Beşiktaş'ı doğradı. Kaleciyi atması lazım, o kaleci atılmadı, Ankara'da 3 puan aldı Fenerbahçe. Darbeyi biz yedik. Hakem, istemediğimiz şekilde maçı yönetti. Kendisiyle iyi bir diyalog içinde yürütmeye çalıştığım bir süreç oldu, onu kırdıysam özür dilerim."

'FATİH HOCAM, BENİM SÖYLEMİMİ ANLAMIŞTIR'



"Fatih hoca, futbolun içinden gelmiş biri. Orada tabii ki dedim. Tabii ki bizi alkışlamak zorundasınız demedim ki. Sporun içinden gelmiş herkes için birbirlerini alkışlamak gibi bir ritüelin olması zaten doğal. Kazanırsak diye cümle kuruyorum. Zaten gazetelerde yazdı ya, benim söylemimden dolayı Galatasaraylı futbolcular motive olmuşlar. Değerli hocam, benim söylemimi anlamıştır. Futbolcusunu motive etmek için bunu kullanmış olabilir. Belki de anlamasına rağmen bunu araç olarak kullanmıştır, o da hocanın hakkıdır."

'DORUKHAN, AVRUPA'DA FUTBOL OYNAMAK İSTİYOR'



"Dorukhan, Avrupa'da futbol oynamak istiyor. 'Oğlum yurt dışı hevesin varsa, sana güle güle demekten başka şansımız yok ama kapımız her zaman açık, baktın olmadı, kapımız sana açık' dedim. Buradan giden çocuklarıma kapıyı hep açık bırakacağım. Bizimle sözleşmesi bitti. EURO 2020'de top oynayacak, orada şansını deneyecek. Kısmetini denemek istiyor, biz de abisi olarak icazeti verdik."

'SALİH UÇAN KONUSUNDA HENÜZ ANLAŞMA YOK'



"Salih Uçan konusunda niyet var ama henüz anlaşma yok. Kafamızda geçen oyuncular arasında."

'BEŞİKTAŞ'TA KALMAK İSTERİZ DEDİLER'



"Sözleşmeler bitti, oyuncularımız bir aileleriyle görüşecekler. Hepsi Beşiktaş'ta kalmak isteriz dediler ama kulüpleriyle görüşmeler yeni başlayacak. Bizim bütçemiz neyse odur. Paramızın yetmediği oyuncuların yerine geldi Ghezzal. Enseyi karartmamak lazım.'