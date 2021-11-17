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Spor

Ahmet Nur Çebi'den Sergen Yalçın'a tam destek

Beşiktaş Başkanı kritik süreçte Sergen Yalçın'a tam destek verecek. Ahmet Nur Çebi'nin, yönetici arkadaşlarına, 'Şimdi birlik olma zamanı' dediği öğrenildi.

Milliyet17 Kasım 2021 Çarşamba 09:20 - Güncelleme: 17 Kasım 2021 Çarşamba 09:20
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Milli aradan sonra Aytemiz Alanyaspor maçıyla başlayıp galibiyet serisi yakalayarak ligdeki kayıplarını telafi etmek isteyen Beşiktaş'ta, Teknik Direktör Sergen Yalçın ve oyunculara bu kritik süreçte yönetimden tam destek gelecek.

Çifte kupayla kapatılan geçtiğimiz sezon maddi ve manevi anlamda hem teknik heyetin hem de takımın yanında duran ve özellikle ödemeler konusunda istikrarlı bir işleyiş sağlayan Başkan Ahmet Nur Çebi, milli aradan sonra da desteğini sürdürecek. Teknik patron Sergen Yalçın ve oyunculara bu zorlu dönemde daha fazla sahip çıkmanın planlarını yapan Başkan Çebi'nin, yönetim kurulundaki tüm isimlere, "Şimdi birlik olma zamanı" dediği öğrenildi.

Özellikle kötü sonuçlardan sonra sosyal medya üzerinden yönetime, teknik heyete ve futbolculara yapılan saldırıların Beşiktaş'ı yıprattığını düşünen siyah-beyazlıların, camianın bir arada durması için özel çaba sarf edeceği belirtildi.

Başkan Ahmet Nur Çebi, Trabzonspor'a son dakika golüyle mağlup oldukları maçtan sonra yaptığı açıklamalarda teknik heyetin arkasında durarak, önümüzdeki dönem için desteğini net bir şekilde hissettirmişti.

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