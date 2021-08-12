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Spor

Ahmet Nur Çebi'den Süleyman Seba için anma mesajı

Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, onursal başkan Süleyman Seba'nın 7. ölüm yıl dönümü nedeniyle anma mesajı yayımladı.

AA12 Ağustos 2021 Perşembe 18:51 - Güncelleme: 12 Ağustos 2021 Perşembe 18:51
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Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinden paylaşılan mesajında Çebi, "Ömrünü vakfettiği Beşiktaş'ımızın tarihinde müstesna bir yere sahip olan onursal başkanımız merhum Süleyman Seba'nın aziz hatırası, her daim kalplerimizdeki varlığını sürdürecektir. Kulübümüze sporcu ve başkan olarak unutulmaz hizmetlerde bulunmuş, beyefendi kişiliğiyle taraflı tarafsız herkesin saygısını ve takdirini kazanmış onursal başkanımız merhum Süleyman Seba'yı vefatının yedinci yıl dönümünde saygıyla ve rahmetle anıyorum." ifadelerini kullandı.

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