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Ahmet Nur Çebi'den Tolga Zengin'e: Seni de Volkan Demirel gibi bizim teknik ekibe katalım

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Tolga Zengin'e sürpriz bir teklifte bulundu.

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Beşiktaş’ta gündem Tolga Zengin... Sözleşmesi bittikten sonra kaleci antrenörü olarak milli takıma gideceği konuşulan Tolga, futbola veda etmedi. Antrenörlük kursuna da gitmedi. Konuşulduğu gibi Trabzonspor’a da dönemdi.

Son birkaç gündür konuşulan ise Çebi’nin Tolga’ya, “Seni de Volkan Demirel gibi bizim teknik ekibe katalım” dediği öğrenildi.

(Fotospor)

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