Ahmet Nur Çebi'den yabancı kuralı ve transfer açıklaması

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, TRT Spor'a açıklamalarda bulundu.

YABANCI KURALI

Yabancı kuralı ile ilgili konuşan Çebi, "Biz bu sezon başında kuralın değişmesini istedik, olmaz dediler. Biz de ona göre transfer yaptık. Gelecek sezon yabancı oyuncu sayısının artmamasını ve 7+4 olmasını istiyoruz. Bu talebimizi TFF'ye resmi olarak ileteceğiz." ifadelerini kullandı.

KAAN AYHAN VE ONUR BULUT

Transferde adı geçen Kaan Ayhan ve Onur Bulut için de konuşan siyah-beyazlıların başkanı, "Kaan Ayhan ve Onur Bulut gündemimizde yok." dedi.

