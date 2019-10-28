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Ahmet Nur Çebi'nin prim dopingi işe yaradı

Beşiktaş’ta 20 Ekim’de yapılan olağanüstü genel kurulda Fikret Orman’ın ardından başkanlığa seçilen Ahmet Nur Çebi, başkan olarak ilk maçına çıktığı Avrupa Ligi’ndeki Braga mücadelesinde üzülmüştü.

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STAR

Beşiktaş’ta 20 Ekim’de yapılan olağanüstü genel kurulda Fikret Orman’ın ardından başkanlığa seçilen Ahmet Nur Çebi, başkan olarak ilk maçına çıktığı Avrupa Ligi’ndeki Braga mücadelesinde üzülmüştü. İlk derbisine Galatasaray karşısında çıkan Çebi, oyuncularla yaptığı toplantıda galibiyet için 20’şer bin dolarlık prim belirlemişti. Yeni Başkan’ın belerlediği prim işe yaradı, Kartal, çok sayıda sakat nedeniyle eksik kadroyla çıktığı derbide Galatasaray’ı Umut Nayir’in golüyle yıktı ve gelecek haftalar için umut tazeledi.

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