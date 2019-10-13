Ahmet Önder cimnastikte gümüş madalyanın sahibi
Artistik Cimnastik Dünya Şampiyonası'nda milli sporcu Ahmet Önder, paralel aletinde gümüş madalya kazandı.
Artistik Cimnastik Dünya Şampiyonası'nda milli sporcu Ahmet Önder, paralel aletinde gümüş madalya kazandı.
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