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Spor

Ahmet Suat Özyazıcı için TFF'den taziye mesajı

TFF, 87 yaşında hayatını kaybeden Türk futbolunun efsane isimlerinden Ahmet Suat Özyazıcı için taziye mesajı yayımladı.

IHA18 Şubat 2023 Cumartesi 20:55 - Güncelleme:
Ahmet Suat Özyazıcı için TFF'den taziye mesajı
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Türkiye Futbol Federasyonu, vefat eden Türk futbolunun efsane isimlerinden Ahmet Suat Özyazıcı için başsağlığı mesajı yayımladı.

TFF'den yapılan açıklamada, "Türk futbolunun efsane isimlerinden Ahmet Suat Özyazıcı'nın vefat ettiğini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Trabzonspor'a 4 Lig Şampiyonluğu, 3 Türkiye Kupası, 5 Cumhurbaşkanlığı Kupası, 2 Başbakanlık Kupası, Kıbrıs Barış Kupası ve 2. Lig şampiyonluğu kazandıran Ahmet Suat Özyazıcı, futbolcu olarak da 1959 yılında 4 kez amatör milli maçlarda forma giymişti.

Ahmet Suat Özyazıcı'nın cenazesi 19 Şubat Pazar (yarın) öğle namazını müteakip İskenderpaşa Camii'nden kaldırılacak.

Merhum Ahmet Suat Özyazıcı'ya Allah'tan rahmet; kederli ailesi, sevenleri, Trabzonspor camiası ve Türk futbol ailesine başsağlığı dileriz" denildi.

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