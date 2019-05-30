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Ahmet Ürkmezgil: Abdullah Avcı ile 3 yıllık kontrat imzalayacağız

Beşiktaş Yöneticisi Ahmet Ürkmezgil, Abdullah Avcı ile büyük ihtimalle 3 yıllık kontrat imzalayacaklarını açıkladı.

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Beşiktaş Yöneticisi Ahmet Ürkmezgil, Abdullah Avcı ile sürdürdükleri görüşmenin detayları ile ilgili TRT Spor'a konuştu.

Ahmet Ürkmezgil, Abdullah Avcı ile birkaç saat önce birararada olduklarını belirterek, "Abdullah Avcı ile bir takım görüşmelerimiz var. Olumlu seyrediyor. Atılmış bir imza yok. Kesinleşmiş bir şey yok. O noktaya gelince kulübümüz açıklama yapacak. Kendi hocamızın mukavelesinin tarihi bu akşam bitiyor. Dolayısıyla birkaç gün içinde olay netlik kazanır." dedi.

Ürkmezgil, "Büyük takımda olmayı her hoca ister. Abdullah Avcı'nın heyecanı da olacaktır. Avcı ile kontrat detayları konuşulmadı. Bu detayları konuşacağız birkaç gün içinde. Aşılmayacak meseleler değil. Başakşehir ile ilgisini tamamen kesmesini bekledik." ifadelerini kullandı.

"ABDULLAH AVCI İLE 3 YILLIK KONTRAT"

Ahmet Ürkmezgil, "Kendi yönetim süremiz 3 yıl olduğu için Abdullah Avcı ile büyük bir ihtimalle 3 yıl olarak kontrat tecelli edecektir." açıklamasını yaptı.

Ahmet Ürkmezgil: "Abdullah Avcı ile yardımcı hocaları, ekibi ile ilgili konuşacağız. İlla olmasını istediği isimler olacaktır. Bizden kalmasını istediğimiz insanlar vardır. Rahatlıkla konuşarak hallederiz." sözleriyle konuşmasını noktaladı.

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