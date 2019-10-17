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Ahmet Ürkmezgil: Beşiktaş, AVM'den yıllık 15-16 milyon lira gelir elde edecek

Beşiktaş Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Ürkmezgil, Beşiktaş Fulya Alışveriş Merkezi'nin, kulüp için önemli bir gelir kaynağı olacağını söyledi.

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Ürkmezgil, Beşiktaş Kulübünün Fulya'da açtığı alışveriş merkezinde, siyah-beyazlı takımı takip eden medya mensuplarıyla kahvaltıda bir araya geldi.

Beşiktaş'a kalıcı bir eser bırakmak için Fulya AVM'nin yapımında sorumluluğu üstlendiğini kaydeden Ürkmezgil, şunları söyledi:

"AVM için canımı verecektim neredeyse. Gece yarılarına kadar çalıştım. İnsanlara kalıcı bir şeyler bırakmak önemli. İnsanlar burada bir alışveriş merkezi olduğunu bilmiyordu. Burayı işlevsel hale getirdik. 55 dükkan var, bir kısmını kiraya verdik, kalanlar için de çeşitli markaların talebi var. Yıl sonuna kadar onları da tamamlarız. Her şey tamamlandığında Beşiktaş buradan yıllık 15-16 milyon lira gelir elde edecek."

Başkan Erdoğan, SKY News muhabirinin ´ABD´ sorusuna bu yanıtı verdi

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