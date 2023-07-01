Ainsley Maitland-Niles'a Türkiye'den 3 talip

Transfer döneminin açılmasıyla birlikte Türk kulüpleri de birçok isimle anılmaya başlandı.

The Sun'ın haberine göre; Arsenal'la sözleşmesi sona eren Ainsley Maitland-Niles için birçok kulüp sıraya girdi. 25 yaşındaki orta saha oyuncusu özellikle Premier Lig kulüplerinin takibinde.

Haberde; Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'un da Maitland-Niles'ın durumunu takip ettiği belirtildi. Türk kulüplerinin yanı sıra Everton, Crystal Palace ve West Ham United, İngiliz oyuncuya ilgi duyuyor.

Ainsley Maitland-Niles, geçtiğimiz sezonu Southampton'da kiralık geçirdi. İngiliz oyuncu, Southampton'da oynadığı 26 maçta hiç gol bulamazken, bir kez asist yaptı.