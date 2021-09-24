Ajax - Beşiktaş maçında tüm biletler satıldı

24 Eylül 2021 Cuma 18:46 - Güncelleme: 24 Eylül 2021 Cuma 18:55

Şampiyonlar Ligi C Grubu ikinci maçında Beşiktaş'ın deplasmanda karşılaşacağı Ajax maçının tüm biletleri satıldı.

55 bin kapasiteli stadyum için 52 bin bilet satılırken, Ajax pandemi döneminden sonra ilk kez stadyumun tamamının dolacağını açıkladı.

BEŞİKTAŞ'TA HEDEF GRUPTAN ÇIKMAK

Temsilcimiz Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi'nde gruptaki şansını son ana kadar sürdürmek istiyor. İlk maçta evinde Borussia Dortmund'a 2-1 mağlup olan temsilcimiz, Ajax karşısında galibiyet için şansını zorlayacak.

AJAX HOLLANDA'DA DURDURULAMIYOR

Beşiktaş'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki rakiplerinden Ajax, Hollanda Eredivisie'de Fortuna Sittard'ı 5-0 yendi. Arka arkaya 4. galibiyetini alan lider Ajax, puanını 16'ya yükseltti.