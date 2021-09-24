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Spor

Ajax - Beşiktaş maçında tüm biletler satıldı

Şampiyonlar Ligi C Grubu ikinci maçında temsilcimiz Beşiktaş'ın deplasmanda Ajax ile karşılaşacağı mücadelenin tüm biletleri satıldı. Ajax, pandemi döneminden sonra stadın ilk kez tamamının dolu olacağını açıkladı.

24 Eylül 2021 Cuma 18:46 - Güncelleme: 24 Eylül 2021 Cuma 18:55
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Şampiyonlar Ligi C Grubu ikinci maçında Beşiktaş'ın deplasmanda karşılaşacağı Ajax maçının tüm biletleri satıldı.

55 bin kapasiteli stadyum için 52 bin bilet satılırken, Ajax pandemi döneminden sonra ilk kez stadyumun tamamının dolacağını açıkladı.

BEŞİKTAŞ'TA HEDEF GRUPTAN ÇIKMAK

Temsilcimiz Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi'nde gruptaki şansını son ana kadar sürdürmek istiyor. İlk maçta evinde Borussia Dortmund'a 2-1 mağlup olan temsilcimiz, Ajax karşısında galibiyet için şansını zorlayacak.

AJAX HOLLANDA'DA DURDURULAMIYOR

Beşiktaş'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki rakiplerinden Ajax, Hollanda Eredivisie'de Fortuna Sittard'ı 5-0 yendi. Arka arkaya 4. galibiyetini alan lider Ajax, puanını 16'ya yükseltti.

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