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Spor

Ajax deplasmanda tek golle kazandı

Ajax, Hollanda Eredivisie'nin 30. hafta mücadelesinde deplasmana NEC Nijmegen'i 1-0 mağlup ederek puanını 75'e yükseltti.

23 Nisan 2022 Cumartesi 19:46 - Güncelleme:
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Eredivisie'nin 30. haftasında Rogier Meijer'in ekibi NEC Nijmegen ile Erik ten Hag'ın çalıştırdığı Ajax karşı karşıya geldi.

Goffertstadion'da oynanan maçı lider Ajax 1-0 kazanırken konuk ekibin galibiyet golü 88. dakikada Brian Brobbey'den geldi. Ajax'ta Dusan Tadic 34. dakikada kullandığı penaltı vuruşundan yararlanamadı.

Ajax, Erik ten Hag'ın Manchester United'a katılacağı açıklandıktan sonra oynadığı ilk maçta zorlanarak kazanmış oldu.

Bu sonuçla beraber lider Ajax, puanını 75'e yükseltirken NEC Nijmegen 35 puanda kaldı.

Ligin diğer haftasında Ajax evinde Zwolle'yi konuk ederken NEC Nijmegen, Utrecht'e konuk olacak.

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