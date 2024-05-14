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Spor

Ajax, Francesco Farioli için geri sayıma geçti

Hollanda Eredivisie ekiplerinden Ajax'ın teknik direktörlük görevine Francesco Farioli'yi getirmeye hazırlandığı ileri sürüldü.

14 Mayıs 2024 Salı 10:56 - Güncelleme:
Ajax, Francesco Farioli için geri sayıma geçti
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Ajax, teknik direktörlük koltuğunu Francesco Farioli'ye emanet etmeye hazırlanıyor.

KULÜPLERİN ANLAŞMASINI BEKLİYOR

De Telegraaf'ta yer alan habere göre, Ajax, İtalyan teknik adam ile anlaşma sağladı. Farioli, Ajax'ın başına geçmek için Hollanda temsilcisinin, kulübü Nice ile anlaşmasını bekliyor. Ajax, Nice ile de anlaşma sağlarsa Farioli ile 3 yıllık anlaşma imzalanacak.

1 YIL DAHA KONTRATI VAR

35 yaşındaki genç teknik adamın Nice ile mevcut sözleşmesi 2025 yılına kadar devam ediyor.

Nice'te bu sezon 36 resmi maçta takımın başında sahaya çıkan Farioli, 18 galibiyet, 9 beraberlik ve 9 yenilgi yaşadı.

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