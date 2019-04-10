Ajax, Juventus'a geçit vermedi

UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında Ajax ile Juventus karşı karşıya geldi. Johan Cruijff Arena'da oynanan mücadele 1-1 sona erdi.

Juventus, 45. dakikada Cristiano Ronaldo'nun golüyle ilk yarıyı 1-0 önde kapattı. İkinci yarıya hızlı başlayan Ajax, 46. dakikada David Neres'in golüyle eşitliği yakaladı. Bu golden sonra da baskısını artıran Ajax, birçok gol fırsatı yakalasa da değerlendiremedi ve maç karşılıklı iki golle bitti.

Cristiano Ronaldo, Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk golünün 12. yıl dönümünde turnuvadaki 125. golünü attı ve en skorer ünvanını pekiştirdi. Ajax'ın genç yıldızı David Neres ise son 8 maçta 7. golünü atarak formunu korudu.

Ajax ile Juventus, 16 Nisan Salı günü TSİ 22.00'de Torino'da rövanş mücadelesine çıkacak.

Kazanan takım Liverpool ile Porto arasındaki eşleşmenin galibiyetle yarı finalde karşılaşacak.