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Ajax Şampiyonlar Ligi'nde tarih yazdı

Ajax, sahasında 2-1 kaybettiği maçın rövanşında, son 3 yılın şampiyonu Real Madrid'i 4-1 yenerek 16 yıl sonra çeyrek finale çıktı.

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22 yaş ortalaması ile sahaya çıkan Ajax, son üç yılın Şampiyonlar Ligi şampiyonu Real Madrid’e tarihi bir hezimet yaşattı.
 
Şampiyonlar Ligi'nde hafızalara kazınan bir gece geride kaldı. Ajax, Hollanda'da 2-1 mağlup olduğu son üç yılın Şampiyonlar Ligi şampiyonu Real Madrid'i, İspanya'da 4-1 yenerek, çeyrek finale çıktı. Son olarak 1994-95 sezonunda Devler Ligi'nin en üst basamağına tırmanan Hollanda ekolünün en büyük temsilcisi, 22 yaş ortalamasına sahip takımı ile Bernabeu Stadı'nı hınca hınç dolduran İspanyollar'a büyük bir acı yaşattı. Ajax, Hakim Ziyech, David Neres, Dusan Tadic ve Lasse Schöne'nin golleriyle üst tura koştu. Marco Asensio'nun golü, Real'e teselli dahi olmadı. Tottenham ise İngiltere'de yakaladığı 3-0'lık avantaj sonrası Dortmund'u Almanya'da Harry Kane'nin golüyle 1-0 yendi ve son sekiz takım arasına girdi.
 
HASRET BİTTİ
 
Devler Ligi'ni en son 1994-1995 sezonunda kazanan, çeyrek finale son adımını ise 2002- 2003 sezonunda atan Ajax, 16 yıl sonra büyük coşku yaşadı.
 

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