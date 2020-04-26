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Spor

Ajax'dan Galatasaray'a Ryan Babel müjdesi!

Galatasaray'ın Ajax'a kiraladığı Ryan Babel konusunda dengeler değişti. Hollandalı futbolcuyla yolları ayırmayı düşünen Ajax, koronavirüs krizinden sonra Babel'i kadroda tutmaya sıcak bakıyor.

26 Nisan 2020 Pazar 20:01 - Güncelleme: 26 Nisan 2020 Pazar 20:01
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RYAN BABEL, AJAX'TA KALACAK MI?

Hollanda basınından Soccer News'in haberine göre Ajax, koronavirüsün yarattığı mali kriz nedeniyle transfer planlamasında yön değiştirdi. Futbolcuları elde tutmaya yönelik çalışmalar yapan Ajax, Galatasaray'dan kiraladığı Ryan Babel'in de takımda kalmasını istiyor.

"GALATASARAY BABEL'DEN KURTULMAK İSTİYOR"

Yaz transfer döneminde harcayacağı para kısıtlı olan Ajax, koronavirüs krizi öncesinde performansıyla hayal kırıklığı yaratan Ryan Babel'e gelecek planları arasında yer vermiyordu.

Gelinen süreçte krizi yönetmek zorunda kalan sportif direktör Marc Overmars, Ryan Babel konusunda fikrini değiştirdi. Galatasaray'ın Babel'den kurtulmak istediği vurgulanırken, bonservissiz bırakılmasının da ihtimaller arasında olduğu aktarıldı. 33 yaşındaki Ryan Babel bu sezon Ajax formasıyla çıktığı 14 maçta yalnızca 1 gol ve 1 asist kaydetti.

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