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Spor

Ajax'tan Beşiktaş maçı öncesi farklı galibiyet

Hollanda Eredivisie'nin 7. haftasında Johan Cruyff Arena'da Ajax, Groningen'i 3-0 mağlup etti.

25 Eylül 2021 Cumartesi 22:16 - Güncelleme: 25 Eylül 2021 Cumartesi 22:16
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Hollanda Eredivisie'de 7. hafta mücadelesinde Erik ten Hag'ın çalıştırdığı Ajax ile Groningen kozlarını paylaştı.

Johan Cruyff Arena'da oynanan karşılaşmada Ajax, 3-0'lık skorla kazandı. Ajax'a galibiyeti getiren golleri 40. dakikada Edson Alvarez, 57. dakikada Antony ile 81'de Noussair Mazraoui kaydetti.

Ligde bu sezon fortına gibi esen ve 19 puanla liderlik koltuğunda bulunan Ajax, son 5 maçında rakip filelere 24 gol gönderdi ve kalesini de gole kapattı.

Çarşamba günü sahasında Beşiktaş'ı konuk edecek olan Ajax, ilk maçında ise Sporting deplasmanında 5-1'lik skorla kazanmıştı.

AJAX'IN BU SEZONKİ LİG PERFORMANSI

5-0 Nijmegen

1-1 Twente

5-0 Vitesse

2-0 PEC Zwolle

9-0 Cambuur

5-0 Fortuna Sittard

3-0 Groningen

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