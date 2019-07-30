Ak taraftardan özür diledi

YARDIMCI antrenör Orhan Ak, son günlerde taraftarlarla yaşadığı gerilimin ardından bir açıklama yaptı. Son olarak Eibar maçından sonra 15 kişilik bir taraftar grubu, Ak’a saldırmak istemişti. Ak 4 sene önce, Beşiktaşlı taraftarlar ile Emre Belözoğlu arasındaki tartışmaya müdahale etmiş, bu sırada silah çektiği ileri sürülmüştü. Ak yaptığı açıklamada şunları söyledi: “4 yıl önceki o üzücü olayda, sporcu kardeşim ve birkaç taraftar arasındaki gerginliğin tırmanmasıyla, sporcu kardeşimi koruma içgüdüsüyle ve nefsi müdafaa arzusuyla bir tepki verdim. Bu olay yüzünden üzdüğüm Beşiktaş taraftarlarından da özür diliyorum. Şu anda tek amacım büyük Beşiktaş camiasının bu sene hak ettiği şampiyonluğa ulaşması için elimden gelen tüm çabayı sarf etmek. Barışmak ve kucaklaşmak arzusuyla size uzatılan bu eli karşılıksız bırakmayacağınıza yürekten inanıyorum.”