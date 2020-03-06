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Spor

Akçay: '3 müsabakadır geçmiş olsun denilmesi bizi üzüyor'

Ankaragücü Teknik Direktörü Mustafa Reşit Akçay, Beşiktaş maçı sonrasında konuştu.

06 Mart 2020 Cuma 23:03 - Güncelleme: 06 Mart 2020 Cuma 23:03

Ankaragücü Teknik Direktörü Mustafa Reşit Akçay, deplasmanda Beşiktaş'a 2-1 mağlup oldukları maçın ardından açıklamalarda bulundu.

İyi oynamalarına rağmen kazanamadıklarını belirten Akçay, "Performansımız bence kötü değil ama 3 müsabakadır geçmiş olsun denilmesi bizi üzüyor, tebrikler gelmesini sağlamalıyız. Maçların sayısı çok azaldı, puan almak zorundayız, bunu ensemizde hissediyoruz ama çocuklarım mücadelesini de küçümseyemeyiz. Maçın bazı kırılma anları oldu, beraberliği sağlayabileceğimiz anlar oldu. Bu anlardan sonra bazı şeyler değişebilirdi. Üzgünüz, taraftarlarımıza da, bizi destekleyenlere de 3 puan hediye etmek isterdik. Ayakta durmaya, mücadeleye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

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