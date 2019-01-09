Akhisar 2 Nijeryalı’yı istiyor

SÜPER Lig’de ara transfer döneminde henüz eksilen kadrosuna hiç takviye yapamayan Akhisarspor, gözünü Nijeryalı futbolculara çevirdi. Akigo, İsveç’te forma giyen 29 yaşındaki Nijeryalı santrfor Kennedy Igbonanike ve İskoçya’da Hibernian’dan ayrılan 30 yaşındaki stoper Efe Ambrose’a teklif götürdü. Başkan Hüseyin Eryüksel, bu iki oyuncuyla özel olarak ilgileniyor. Bu arada Yeşil-Siyahlılar, Kayserispor’dan ayrılan ön libero Rajko Rotman’la anlaştı. Sloven oyuncu Türkiye’de daha önce Başakşehir ve Göztepe formalarını giymişti.