Akhisar Stadı'nın zemini tam not aldı

DHA 10 Şubat 2021 Çarşamba 13:03 - Güncelleme: 10 Şubat 2021 Çarşamba 13:03

TFF 1'inci Lig temsilcisi Akhisarspor'un iç saha maçlarını oynadığı Spor Toto Akhisar Stadı'nın zemini Futbol Federasyonu yetkililerinin yaptığı denetimlerden tam not aldı.

Türkiye'de hibrit çimin uygulandığı ilk statlardan biri olan stadyumda cumartesi günü oynanacak Samsunspor maçı öncesi Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu da bakım çalışmalarını yakından takip etti.

Dutlulu, saha zemininin sürekli olarak yaptıkları bakımlarla çok iyi durumda olduğunu belirterek, Akhisarspor'un daha iyi imkanlarda oynaması için ellerinden gelen çabayı göstermeyi sürdüreceklerini söyledi.