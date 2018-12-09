Akhisar'da maç sonu Fenerbahçe'ye şarkılı gönderme
Akhisarspor'un Fenerbahçe'yi 3-0 yendiği maçın ardından hoparlörlerden 'Kınayı da yakmışlar geline' adlı şarkı çalındı.
Fenerbahçe'nin Spor Toto Süper Lig'de Akhisarspor'a 3-0 mağlup olduğu maçın ardından, ev sahibi ekibin stadyumunda şarkılı bir gönderme geldi.
Akhisarspor'un galibiyetinin ardından stadyumda ''Kınayı da yakmışlar geline'' adlı şarkı hoparlörlerden çalındı.
Galibiyetin ardından Akhsiarsporlu oyuncular, uzun süre saha içerisinde kutlama yaptı.
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