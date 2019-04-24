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Akhisarspor - Ümraniyespor | CANLI ANLATIM

Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı final rövanş maçında Akhisarspor ile Ümraniyespor karşı karşıya geliyor.

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İŞTE KARŞILAŞMANIN 11'LERİ

Akhisarspor: Fatih, Vrsajevic, Caner, Lopes, Kadir, Sissoko, Zeki, Bilal, Barbosa, Regattin, Cikalleshi

Ümraniyespor: Burak, Alaaddin, Tarık, Muhammet, Yasir, Recep, Serkan, Timur Leandrinho, Bahadır, Atabey

Jandarma´dan 23 Nisan klibi

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