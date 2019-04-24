Akhisarspor - Ümraniyespor | CANLI ANLATIM
Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı final rövanş maçında Akhisarspor ile Ümraniyespor karşı karşıya geliyor.
İŞTE KARŞILAŞMANIN 11'LERİ
Akhisarspor: Fatih, Vrsajevic, Caner, Lopes, Kadir, Sissoko, Zeki, Bilal, Barbosa, Regattin, Cikalleshi
Ümraniyespor: Burak, Alaaddin, Tarık, Muhammet, Yasir, Recep, Serkan, Timur Leandrinho, Bahadır, Atabey
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.